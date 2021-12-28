Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran, ligin ilk yarısını değerlendirdi:

RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Tahir Kıran, "Rizespor'a faydalı olanlar, Rizesporlu hissedenler burada kalacak. Bu bayrak için savaşanlar burada kalacak. Bayrak için savaşmayanlar, şartlar ne olursa olsun kalamayacak." dedi.

Kıran, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, sezon başında yeni bir takım kurulmaya çalışıldığını, gelen oyuncuların uyum sürecinin ciddi zaman aldığını söyledi.

Ligin 9. haftasına kadar önemli sıkıntılar yaşadıklarını, Galatasaray maçıyla takım oyunu oynamaya başladıklarını ve iyi bir hava yakaladıklarını belirten Kıran, yaşanan olumsuzlukların sebeplerini tespit ettiklerini ve gerekli neşteri vurduklarını dile getirdi.

Kıran, taşların yerine oturması için çalıştıklarını vurgulayarak, "Çok büyük ümitlerle transfer ettiğimiz bazı isimler, hayal kırıklığı olan, takıma yeteri katkıyı sağlayamayan oyuncular oldu. Lig arasında ciddi görüşmelerimiz olacak. Bazıları ile yollarımızı ayırıp, farklı oyuncuları kadromuza katacağız. İç transfere Selim Ay ve kaleci Gökhan Akkan ile başladık. Transfer sezonunda iyi işler yapacak, daha iyi yerlerde olacağız." diye konuştu.

Takım içerisinde Phiri ve Ronaldo Mendes gibi birçok oyuncunun sezon başı sakatlıklarının, takımın olumsuz gidişine etki ettiğine dikkati çeken Kıran, şöyle devam etti:

"Sakatlıklar peşimizi bırakmadı. Son olarak Dabo'nun yaşadığı sakatlık... Son haftalarda birçok oyuncumuzdan yine yararlanamadık. Bolasie'yi ise çok büyük umutlarla almıştık. 'Büyük oyuncu.' ve 'Maç kazandırır.' diye düşündüğümüz biriydi. Fakat 19 maç oynadık ve bize en ufak bir katkıda bulunamadı. Bulunmadı mı, bulunamadı mı? Bunun muhasebesini de yapacağız. Rizespor'a faydalı olanlar, Rizesporlu hissedenler burada kalacak. Bu bayrak için savaşanlar burada kalacak. Bayrak için savaşmayanlar, şartlar ne olursa olsun kalamayacak. Gözünün yaşına bakmayacağız. Bizim hedefimiz sezonu ilk 10 içerisinde bitirmek. Halen bu sözümüzün arkasındayız. İkinci yarıda çok değişik şeyler olacak. Oyuncularımız takım olma özelliğini kazandı. Beraber seviniyor, beraber üzülüyorlar. Bazı sevinmeyenler var, çürük elmalar. Zaten onları da ayıklayacağız. Bugün itibarıyla kendini Rizesporlu hissedenlerle ilgili çalışmaya başladık."

- "Hocamızdan çok memnunuz"

Kıran, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile sezonun ilk yarı değerlendirmesini 5 saatlik toplantıda gerçekleştirdiklerini aktardı.

"Takımda devam etmesini istediği oyuncuları, yeni takviyeleri bizlere bildirdi." diyen Kıran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yabancı sınırlamasından dolayı bazı sıkıntılarımız var. Onları aşmak için çalışmalarımızı başlattık. Hocamız çok değerli bir ekip adamı. Bütün demeçlerinde takım ruhu ile açıklamalarda bulundu. Hiçbir zaman kimseyi medyanın önüne atmadı. Hocamızdan çok memnunuz. Transferde sayı vererek takımda bulunan kimseyi strese sokmak istemiyoruz. Zaman içerisinde netleşecek. Dış transferde iki oyuncu için çalışmalara başladık. Kulüp başkanları ile görüşme gerçekleştirdik. Hedefimiz yerli oyuncuların takımdaki sayısını artırmak. Yabancı sayısı azalacağı için Türk futbolculara yöneliyoruz. Yabancı transferi döviz bazında ciddi sıkıntı. Dövizdeki artış ile sezon başında kurduğumuz bütçenin yüzde 50 üzerine çıktık. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız gerek. 30 maç kazanan takım 6 milyon dolar gelir elde ediyor. Bu kulüplerin bütçelerine yetmiyor. 30 maç kazanan şampiyon oluyor ama gelir belli. Bu işin matematiği artık yok. Bunun için başka gelirler bulmak, ciddi efor harcamak gerekiyor."

- "Bizim Rizespor'a VAR yok"

Hakem hatalarından şikayetçi olan Tahir Kıran, son oynadıkları Gaziantep FK maçını yöneten Cüneyt Çakır'ın, Çaykur Rizespor'a karşı görev aldığı maçlarda çok ilginç istatistiği olduğunu savundu.

Cüneyt Çakır'ın Çaykur Rizespor'un 35 maçında görev aldığını belirten Kıran, "Bu maçlarda 20 mağlubiyet, 9 beraberlik, 6 galibiyet. Hepsi doğru yanlış değerlendirmesi yapmayacağız. Cüneyt Çakır'ı bir daha hiçbir maçımıza istemiyorum. Çok iyi hakem olabilir, yurt dışında iyi hakem olabilir, gitsin orada hakemlik yapsın. Benim Rizespor'umun maçına gelmesin." ifadelerini kullandı.

Kıran, hakemlerle ilgili Kulüpler Birliği Vakfının, "Devre arasına kadar konuşmayacağız." değerlendirmesi olduğunu kaydederek, şu görüşlerini aktardı:

"Biz de konuşmuyorduk. Biz de bugüne kadar konuşmadık. Cüneyt Çakır'ı istemiyorum. İlk yarının son haftasında Gaziantep FK maçında rakip camia, 'Rize maçına Rizeli hakem atandı.' diye veryansın etti. Belki de ondan etkilendi. Adana Demirspor maçında bir penaltı verdi. Bütün dünya görmedi, VAR gördü, o gördü. Bizim Rizespor'a VAR yok. Galatasaray maçı yaşadık, VAR yok. Antalyaspor maçı, VAR yok. Giresunspor maçı, VAR yok. Aynı pozisyonu Konya'da Baiano'nun düşürülmesini hakem sarı kart ile geçiştirdi. Biz direkt kaleye gidiyorduk. Giresunspor maçında Boyd'un pozisyonunda, çapraza giden topta kırmızı kart gördük ve 90 dakika 10 kişi oynadık. Takım bir hafta çalışıyor, toparlanıp maça çıkıyorsun. Bir kartla senin emeğini yıkıyorlar."

Maçın kaderinin çalınan veya çalınmayan bir düdüğe kalmaması gerektiğini belirten Kıran, "Hakem hataları ile kaybolan en az 10 puanımız var. Yazık değil mi bizim emeğimize? Ben bunların hata olduğuna inanıyorum. Bugün 20 başkan, hangisine sorarsanız A'dan Z'ye hiçbiri hakemlerden memnun değil. Bu memnuniyetsizliğimizi sayın federasyon başkanına ilettik. Yapılması gerekenleri, istediklerimizi söyledik. Yeni gelen MHK ile 2-3 hafta maçlar güzel gitti. Ferhat Bey'in bu işleri düzelteceğine inanıyoruz. Bunun için zaman ve kredi lazım. Hakemlerin daha iyi olacağı düşüncesindeyiz. Bu ligler, bu hakemler, bu kulüpler bizim. Çıksınlar, aslanlar gibi yönetsinler. Hataya biz varız. Bütün kulüp başkanları hataya varız. Yeter ki hata olsun." şeklinde konuştu.

Başkan Kıran, Gökhan Gönül'ün fedakarca çalıştığını ve takıma katkı sağladığını diye getirerek, "Gökhan özveriyle çalışıyor. Sezon başında şanssız sakatlık yaşadı. Almanya'ya giderek tedavisini olup döndü. Ardından Bainao ile çarpıştı. Kaburgası çatladı ve bu şekilde oynadı. Topa vururken acı hissediyor. Ronaldo Mendes çok iyi bir oyuncu ama sakatlığı nedeniyle göremedik. Hocamız ondan umutlu. İnşallah ikinci yarı daha iyi olacak. Phiri bana göre kimsede olmayan bir oyuncu ama şanssız sakatlık yaşadı. Takım olma yolunda ciddi ivme yakaladık. Aranın az olması bizim için olumlu. İkinci yarıya daha iyi başlayacağız. Bu oyuncuların da katkısı artacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı oyuncuların şanssızlık yaşadığını, bazılarının ise beklentinin uzağında kaldığını dile getiren Kıran, "Alper Potuk çok değerli bir oyuncu. Bizim kardeşimiz. Başakşehir maçında yaşadığı talihsizliğin psikolojisini üzerinden atamadı. İkinci yarıda çok farklı olacak, yeni bir başlangıç yapacak. İkinci yarıda çok önemli katkı yapacağını, maçlar kazandıracağını düşünüyorum. Bolasie'nin transferi için ise ciddi uğraştık ama karşılığını alamadık. Onunla masaya oturacağız. Bu kafayla devam edecekse yolları ayıracağım ama 'Ben böyle değilim. Daha iyi olacağım.' derse, olabilir. Şu performans ile Bolasie'yi bu takımda tutmam." ifadelerini kullandı.

