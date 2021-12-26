Çaykur Rizespor Kulübü eski Başkanı Abdülkadir Çakır vefat etti

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor Kulübünün eski başkanlarından Abdülkadir Çakır, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüzün eski başkanlarından Abdülkadir Çakır'ın vefat haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Çakır'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Çakır, 2007-2009 arasında Rize temsilcisinde başkanlık görevini yürütmüştü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz