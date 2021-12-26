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Çaykur Rizespor Kulübü eski Başkanı Abdülkadir Çakır vefat etti

26.12.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor Kulübü eski Başkanı Abdülkadir Çakır vefat etti

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor Kulübünün eski başkanlarından Abdülkadir Çakır, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüzün eski başkanlarından Abdülkadir Çakır'ın vefat haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Çakır'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Çakır, 2007-2009 arasında Rize temsilcisinde başkanlık görevini yürütmüştü.

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