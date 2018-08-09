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Çaykur Rizespor Samuel Eto'o ve Tolga Ciğerci'yle ilgilenmediklerini açıkladı!

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 09.08.2018 17:05 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor'dan Samuel Eto'o açıklaması geldi. Çaykur Rizespor Kulübü, yaptığı yazılı açıklamada Tolga Ciğerci ve Samuel Eto'o için transfer girişiminde bulunmadıklarını bildirdi.

Çaykur Rizespor Samuel Eto'o ve Tolga Ciğerci'yle ilgilenmediklerini açıkladı!

Çaykur Rizespor Kulübü, Tolga Ciğerci ve Samuel Eto'o için transfer girişiminde bulunmadıklarını bildirdi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, başarılı futbolcular Tolga Ciğerci ve Samuel Eto'o ile transferleri için ilgili herhangi bir iletişimi ve düşüncesi bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur." denildi.

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Çaykur Rizespor samuel eto'o tolga ciğerci

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