Çaykur Rizespor Samuel Eto'o ve Tolga Ciğerci'yle ilgilenmediklerini açıkladı!

Çaykur Rizespor Kulübü, Tolga Ciğerci ve Samuel Eto'o için transfer girişiminde bulunmadıklarını bildirdi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, başarılı futbolcular Tolga Ciğerci ve Samuel Eto'o ile transferleri için ilgili herhangi bir iletişimi ve düşüncesi bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur." denildi.





