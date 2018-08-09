Çaykur Rizespor Samuel Eto'o ve Tolga Ciğerci'yle ilgilenmediklerini açıkladı!

Çaykur Rizespor Kulübü, Tolga Ciğerci ve Samuel Eto'o için transfer girişiminde bulunmadıklarını bildirdi.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, başarılı futbolcular Tolga Ciğerci ve Samuel Eto'o ile transferleri için ilgili herhangi bir iletişimi ve düşüncesi bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur." denildi.
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