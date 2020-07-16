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Çaykur Rizespor son 2 hafta Mehmet Ali Karaca'ya emanet

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 16.07.2020 18:08 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor, son 2 haftaya Mehmet Ali Karaca yönetiminde girecek.

Çaykur Rizespor son 2 hafta Mehmet Ali Karaca'ya emanet

Süper Lig'de kritik son iki haftada Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu Mehmet Ali Karaca dolduracak.

İşte Rizespor'dan yapılan açıklama:

"Çaykur Rizespor'umuz Süper Lig'in son iki haftasında kalan maçlara teknik direktör Mehmet Ali Karaca, yönetiminde hazırlanacak.

Mehmet Ali Karaca'nın yardımcılıklarını Ersin Aka, Hikmet Yunus Kaya ve kaleci antrenörü Muhammet Köseoğlu, yapacaktır.

Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

ÇAYKUR RİZESPOR KULÜBÜ"

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