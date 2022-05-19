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Çaykur Rizespor, Süper Lig'e Gaziantep FK maçı ile veda edecek

19.05.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor, Süper Lig'e Gaziantep FK maçı ile veda edecek

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Emre Kargın yönetecek.

Ligde son hafta sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilen yeşil-mavililer, 37 maç sonunda 36 puan ile ligin 17. sırasında yer alıyor.

Ligden düşmesi kesinleşen ve Süper Lig'de son maçına çıkacak Rize temsilcisinde, kadro dışı bırakılan Dabo, sözleşmeleri feshedilen Holmen, Boldrin, Baiano ile sakatlığı bulunan Alper Potuk, Gedson Fernandes ve Yusuf Sarı kadroda yer almayacak.

Son çalışmasını Rize'de yapan yeşil-mavililer, akşam saatlerinde uçakla Adana'ya, oradan kara yolu ile Gaziantep'e geçecek.

Öte yandan 69. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Çaykur Rizespor, yayımladığı mesajda, "19 Mayıs 1953'te dikilen bu fidanı 69 yıldır yaşatan, büyüten ve emek veren herkesi minnet ve şükranla anıyoruz." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Çaykur Rizespor Gaziantep FK

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