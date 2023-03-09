SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Çaykur Rizespor
  4. Çaykur Rizespor taraftarı, Bülent Korkmaz'ı siyah çelenkle istifaya davet etti

Çaykur Rizespor taraftarı, Bülent Korkmaz'ı siyah çelenkle istifaya davet etti

09.03.2023 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor taraftarları kulüp tesislerinin önüne gelerek Teknik Direktör Bülent Korkmaz’ı istifaya çağırdı.

Çaykur Rizespor taraftarı, Bülent Korkmaz'ı siyah çelenkle istifaya davet etti

Çaykur Rizespor, Cümle Alem Grubu, Spor Toto 1. Ligin 24. haftasında oynanan Samsunspor-Çaykur Rizespor mağlubiyetinin ardından sosyal medya hesaplarından ‘Bülent Korkmaz istifa’ çağırılarında bulunmuştu. Sosyal medyada başlatılan Bülent Korkmaz istifa hashtagi Türkiye gündeminin başlarında yer almıştı. Grup daha sonrasında hesaplarından Mehmet Cengiz Tesisleri önünde bir basın açıklaması yapacağını duyurmuştu. Taraftar grubu üstünde ‘Bülent Korkmaz istifa’ yazan siyah çelengi tesisin önüne bırakmasının ardından basın açıklamasını yaptı. Basın açıklamasının ardından taraftar grubu mensupları hep bir ağızdan ‘Bülent Korkmaz istifa’ diye bağırdıktan sonra dağıldı.

“BURASI BİZİM YUVAMIZDIR”

456fdfe2-3668-45d7-9aa9-ebc42f0ca430

Cümle Alem Taraftar Grubu Başkanı Ali Yılmazoğlu, “Bizim amacımız burada bugün Rizespor’u daha iyi yerlere getirmek için burada ufak bir basın açıklaması yapmak. Burada herhangi bir taşkınlıktan veya daha değişik bir durum söz konusu değildir. Bazı basın organlarında kulüp basılacak gibi terimler kullanılıyor. Bu terimler kabul edilemez. Burası bizim evimizdir. Burası bizim yuvamızdır. Burada herkesi hassasiyete davet ediyorum. Rizespor’un geleceği için ufak bir basın açıklamamız var” diye konuştu.

“BÜYÜK RİZESPOR TARAFTARININ İSTEĞİ BÜLENT KORKMAZ’IN GÖNDERİLMESİDİR”

890fa8e3-a9ad-41ad-bcf6-f71155b9a031

Cümle Alem Taraftar Grubu Basın Sözcüsü Berkan Yılmaz tarafından yapılan basın açıklamasında, “Bugün burada Cümle Alem Frubu olarak Bülent Korkmaz’ı istifaya davet etmek için toplandık. Ligin başından bu yana alınan skor ve oynanan futbol ortadadır. Bu futbol bizleri tatmin etmemekle birlikte derin düşüncelere doğru bizi sürüklemektedir. Ligin bitimine daha varken vakit kaybetmeden önce hoca değişikliğine gitme şarttır. En ufak bir tahammülümüz kalmamıştır. Ligde play-off hattında kendimizi görmek, hak etmediğimiz ve bizi üzen bir durumdur. Devre arası yapılan transferler bize umut olduğu kadar Bülent Korkmaz’ın bu oyuncu grubunu yönetememesi bizleri sıkıntıya sokmuştur. İnanıyoruz ki kan değişikliği bu takım ve şehri ayağa kaldıracaktır. Buradan Rizespor yönetimine sesleniyoruz. Rizespor’u koşulsuz, şartsız memleketin her köşesinde yalnız bırakmayan büyük Rizespor taraftarının isteği Bülent Korkmaz’ın gönderilmesidir. Bu sese kulak vereceğinize güvencimiz tamdır” ifadeleri kullanıldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bülent Korkmaz: “Kazancımız gençleri oynatmaktı”Bülent Korkmaz: “Kazancımız gençleri oynatmaktı”
Volkan Demirel iddialarına Ankaragücü'nden resmi açıklama geldi!Volkan Demirel iddialarına Ankaragücü'nden resmi açıklama geldi!
Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'daki görevine geri mi dönüyor?Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'daki görevine geri mi dönüyor?
Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Bülent Korkmaz ligi spor toto spor tot spor to iyet da,

En Çok Okunan Haberler

Hasan Can Kaya mini etekli kadın konuğu görünce dayanamadı!

Hasan Can Kaya mini etekli kadın konuğu görünce dayanamadı!

Şap alarmı: Pazarlar kapatıldı, nakil yasaklandı, izinler iptal edildi

Şap alarmı: Pazarlar kapatıldı, nakil yasaklandı, izinler iptal edildi

Ünlü profesör açıkladı, F.Bahçe taraftarı ayaklandı! 'Şükrü Saraçoğlu Gebze'ye taşınıyor'

Ünlü profesör açıkladı, F.Bahçe taraftarı ayaklandı! 'Şükrü Saraçoğlu Gebze'ye taşınıyor'

Anderson Talisca bombası! Sezon sonunda imzayı atmak için ikna oldu...

Anderson Talisca bombası! Sezon sonunda imzayı atmak için ikna oldu...

İrfan Can Kahveci'nin hayallerini yıkacak karar!

İrfan Can Kahveci'nin hayallerini yıkacak karar!

G.Saray sonrası adresi şimdiden belli oldu! Herkes şaştı kaldı...

G.Saray sonrası adresi şimdiden belli oldu! Herkes şaştı kaldı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.