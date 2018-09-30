Çaykur Rizespor taraftarı 'Fenerbahçe kümeye' diye bağırdı

Fenerbahçe'nin Rizespor deplasmanında ilk 45 dakikada 3 gol yemesi sonrası, ev sahibi ekibin tribünlerinden olay bir tezahürat geldi.

Rizespor, tribünleri iki takımın ikinci yarı için yeşil zemine dönmesi sonrası, "Fener kümeye" tezahüratları yaptı. Rizespor'un bu tezahüratı 2-3 dakika boyunca devam etti.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen de NTV'deki programında, "Fenerbahçe tarihinde nadirdir. 7. haftada 14. sırada ve liderden 8 puan geride." yorumunu yaptı.

