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Çaykur Rizespor teknik direktörü Stjepan Tomas'dan penaltı açıklaması!

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 11.09.2020 22:26 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor teknik direktörü Stjepan Tomas çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Çaykur Rizespor teknik direktörü Stjepan Tomas'dan penaltı açıklaması!

Fenerbahçe, 2020-21 sezonunun açılış maçında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.Karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas açıklamalarda bulundu. Penaltı pozisyonu hakkında konuşan Rizespor teknik direktörü şu ifadeleri kullandı;

"20 SENEDİR TÜRKİYE'DEYİM..."

Stjepan Tomas, ''Maça iyi başladık. Oyun kontrolü bizdeydi. 1-0 öne geçtik. Maalesef 1-1 oldu. Ben uzun zamandır Türkiye'deyim, böyle bir penaltı görmedim. Hakem VAR'a gitmedi, çok üzüldük. En azından 1 puanı hak ettik. Oyun olarak iyiydik. Top bizde kaldı. Pozisyonlara girdik. İnşallah böyle devam edeceğiz. Yeni oyuncular gelecek ve Rizespor daha iyi olacak.'' dedi.

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