Çaykur Rizespor Uğur Demirok'u TFF'ye şikayet etti

Çaykur Rizespor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Yılmaz Zehiroğlu, kulüpten konu ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gerekli dilekçe teslim edildiğini duyurdu.

Çaykur Rizespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, dün oynanan Çaykur Rizespor-Konyaspor maçının bitiş düdüğü sonrası sahada yaşanan olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakır, Konyasporlu Uğur Demirok'un maçın 76'ncı dakikada hiçbir ahlak kuralı ile bağdaşmayan, hiçbir profesyonel oyuncuya yakışmayan ve hiçbir bireye yakışmayacak bir hareketle tribünleri tahrik ettiğini öne sürerek, "Çaykur Rizespor tribünleri de bu tahrik edici harekette tepki verdi" dedi.

Bakır, açıklamasında "Konyaspor kulübü ile uzun yıllar dostça ilişkilerimiz olan bir kulüp. Hoşgörü şehri Konya. Ne kulüple ne de şehirle bir sorunumuz olmadı. Bizim zor günlerimizde bize yardımcı olan bir kulüptür Konyaspor. Maçın 76'ncı dakikasında maraton tribününden bir tepki olduğunu gördük. O dakikaya kadar bir olumsuzluk yok. İki takım taraftarları da olumlu bir görüntü sergiliyor. Ama o dakikada tribünlerde bir serzeniş ve tepki olduğunu gördük. Diğer tribünlerden bu tepkinin nedeni anlaşılamadı. Konyasporlu Uğur bu dakikaya kadar da sahadaydı. Bu dakikada bırakın profesyonel oyuncuya hiçbir bireye yakışmayacak bir hareket tribünlerimizin tepkisine neden oldu. Konyasporlu Uğur Demirok bizzat tribünlere dönerek kafası tribünlere bakar şekilde, eli hiçte örf ve adetlerimizle örtüşmeyen, ahlaki değerlerle örtüşmeyen bir şekilde maalesef edep yerlerine uzanır şekilde, tribünlere tahrik edici bir harekette bulununca taraftarlarımızda buna tepki verdi" ifadelerine yer verdi.