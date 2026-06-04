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Çaykur Rizespor’un yeni başkanı Ali Zeki Saruhan oldu

Çaykur Rizespor’da İbrahim Turgut’un aday olmaması üzerine seçime tek listeyle giren Ali Zeki Saruhan kulübün yeni başkanı oldu.

Çaykur Rizespor’un yeni başkanı Ali Zeki Saruhan oldu

Çaykur Rizespor Kulübü’nün 95. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Rize’deki İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Çaykur Rizespor’un yeni başkanı Ali Zeki Saruhan oldu 1

Mevcut Başkan İbrahim Turgut’un aday olmadığı kongrede tek aday olan Ali Zeki Saruhan başkanlığındaki liste üyelerin onayını aldı.

Çaykur Rizespor’un yeni başkanı Ali Zeki Saruhan oldu 2

Başkanlığını Ali Zeki Saruhan’ın yaptığı listede Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Yusuf Ziya Alim, Ali Haydar Er, Hüsnü Kamil Bakır, Hasan Yavuz Bakır, Ahmet Taviloğlu, Yusuf Karaloğlu, Koray Kartal, Doç. Dr. Murat Can Pehlivanoğlu, Hüseyin Yangın, Cengiz Mataracı, Murat Artan, Ahmet Demirkan, Resul Çolak, Ümit Hüseyin Sarı, Sinan Mete, Mehmet Ali Karaca, Rıfat Demirkan isimleri yer aldı. Yedek yönetim kurulu ise Mehmet Kuruoğlu, Celil Reyhan, Erol Aykut, Salih Sami Atılgan, Mahmut Ziya Sarı, Nurullah Haşimoğlu, Ersin Kalender isimlerinden oluştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Çaykur Rizespor
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