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Çaykur Rizespor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

RİZE HABERLERİ  | 03.03.2020 18:57 | Son Güncelleme

Teknik direktör Ünal Karaman, takımla ilk antrenmana çıktı

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde futbolculara yönelik konuşma yaptı.

Karaman yönetimindeki ilk antrenmanı yaklaşık 100 taraftar izledi. Futbolcular, 1 saat 15 dakika süren antrenmanı koşunun ardından yaptıkları pas çalışması ile tamamladı.

Antrenmana, sakatlığı bulunan Aminu Umar ve mide rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'a giden Muhammed Abarhoun katılmadı.

Yeşil-mavililer, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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