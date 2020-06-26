YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Çaykur Rizespor'da Oğulcan Çağlayan sözleşmesini tek taraflı feshetti

Çaykur Rizespor'da Oğulcan Çağlayan sözleşmesini tek taraflı feshetti

RİZE HABERLERİ  | 26.06.2020 19:37 | Son Güncelleme

Kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır: "Oğulcan Çağlayan'ın takımdan ayrılması ile ilgili kulübün her türlü hakkını sonuna kadar savunacağız"

RİZE (AA) - Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Oğulcan Çağlayan'ın kulüp ile olan sözleşmesini tek taraflı feshettiğini söyledi.

Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini opsiyon kullanma haklarından kaynaklı 2021 yılına kadar uzattıklarını belirtti.

Oyuncunun yaşanan gelişmenin ardından tek taraflı olarak kulüp ile olan anlaşmasını feshettiğini kendilerine bildirdiğini vurgulayan Bakır, "Oğulcan Çağlayan bugün sabah saatlerinde yapılan son antrenmanda yer aldıktan sonra kulübümüzle olan sözleşmesini sonlandırdığını bildirdi. Kulübümüz, Oğulcan Çağlayan'dan beklentileri doğrultusunda uzun vadeli bir anlaşma imzalamış, bunun karşılığında yüklü miktarda ödemeler yapmıştır. Oyuncuya olan yükümlülüklerini ise yerine getirmiştir. Gelinen noktada kulübümüz, sözleşme feshi ile mağdur duruma düşmüştür. Oğulcan Çağlayan'ın takımdan ayrılması ile ilgili kulübün her türlü hakkını sonuna kadar savunacağız." diye konuştu.

Bakır, bundan sonraki sürecin Türkiye Futbol Federasyonunun ilgili kurumları nezdinde yürütüleceğini sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtıOzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtı
Dün İstanbul felaketi yaşamıştı! 9 il için sel uyarısıDün İstanbul felaketi yaşamıştı! 9 il için sel uyarısı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başakşehir bilgievlerinden iki şampiyon çıktı

Başakşehir bilgievlerinden iki şampiyon çıktı

Canik Belediyesi çalışanlarına ‘maaş promosyonu’ müjdesi

Canik Belediyesi çalışanlarına ‘maaş promosyonu’ müjdesi

Vakalar artıyor tedbirlere uyulmuyor

Vakalar artıyor tedbirlere uyulmuyor

Kuşadası’nın sevilen ismi Erol Soysal gözyaşlarıyla toprağa verildi

Kuşadası’nın sevilen ismi Erol Soysal gözyaşlarıyla toprağa verildi

Çukurca Belediyesi köylerden de çöp toplamaya başladı

Çukurca Belediyesi köylerden de çöp toplamaya başladı

Marmaris’te otellerde tatil yapanlara kısıtlama yok

Marmaris’te otellerde tatil yapanlara kısıtlama yok

Rize Namaz Vakitleri 26 Haziran Cuma

İmsak
02:40
Sabah
04:40
Öğle
12:26
İkindi
16:26
Akşam
20:01
Yatsı
21:52

Rize Nöbetçi Eczaneler26 Haziran Cuma

Avcı Eczanesi
Merkez
Yalı Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Ardesen
Ağaran Eczanesi
Cayeli
Deniz Eczanesi
Findikli
Şifa Eczanesi
Kalkandere
Pazar Eczanesi
Pazar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni gerçekleştirildi

Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni gerçekleştirildi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.