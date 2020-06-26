Çaykur Rizespor'da Oğulcan Çağlayan sözleşmesini tek taraflı feshetti

RİZE (AA) - Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Oğulcan Çağlayan'ın kulüp ile olan sözleşmesini tek taraflı feshettiğini söyledi.

Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini opsiyon kullanma haklarından kaynaklı 2021 yılına kadar uzattıklarını belirtti.

Oyuncunun yaşanan gelişmenin ardından tek taraflı olarak kulüp ile olan anlaşmasını feshettiğini kendilerine bildirdiğini vurgulayan Bakır, "Oğulcan Çağlayan bugün sabah saatlerinde yapılan son antrenmanda yer aldıktan sonra kulübümüzle olan sözleşmesini sonlandırdığını bildirdi. Kulübümüz, Oğulcan Çağlayan'dan beklentileri doğrultusunda uzun vadeli bir anlaşma imzalamış, bunun karşılığında yüklü miktarda ödemeler yapmıştır. Oyuncuya olan yükümlülüklerini ise yerine getirmiştir. Gelinen noktada kulübümüz, sözleşme feshi ile mağdur duruma düşmüştür. Oğulcan Çağlayan'ın takımdan ayrılması ile ilgili kulübün her türlü hakkını sonuna kadar savunacağız." diye konuştu.

Bakır, bundan sonraki sürecin Türkiye Futbol Federasyonunun ilgili kurumları nezdinde yürütüleceğini sözlerine ekledi.

