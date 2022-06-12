Çaykur Rizespor'da olağanüstü genel kurul 20 Haziran'a ertelendi

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor Kulübünde olağanüstü genel kurulun 20 Haziran'a ertelendiği bildirildi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, olağanüstü genel kurul toplantısının, bugün saat 11.00'de İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilmesinin planlandığı hatırlatıldı.

Olağanüstü kongrenin, oy kullanma hakkına sahip üyelerin salt çoğunluğunun sağlanamaması nedeniyle yapılamadığı kaydedilirken, "Toplantının, 20 Haziran Pazartesi günü saat 11.00'de İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde aynı gündemle çoğunluğa bakılmaksızın yapılacağı hususu üyelerimize önemle duyurulur." ifadeleri kullanıldı.



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