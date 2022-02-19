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Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı

19.02.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı

RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Hamza Hamzaoğlu'na yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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