Çaykur Rizesporlu futbolcular laktat testinden geçti

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da futbolculara laktat testi uygulandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'nde sürdüren yeşil-mavili futbolcular, laktat testinden geçirildi.

Üç gruba ayrılan oyuncuların kandaki laktik asit oranı takip edilerek, kondisyon ve dayanıklılık seviyeleri belirlendi.



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