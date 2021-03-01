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Çaykur Rizesporlu Meriah: Savaştan galip çıkmak istiyoruz

01.03.2021 17:21 | Son Güncelleme:
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Çaykur Rizesporlu Meriah: Savaştan galip çıkmak istiyoruz

Çaykur Rizespor’un savunma oyuncusu Yassine Meriah, sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini kaydederek, “Ama bunu Kayserispor karşısında telafi etmek istiyoruz. 90 dakika boyunca orada bir savaş olacak. Bu savaştan galip çıkarak iyi bir seri yakalamak istiyoruz” dedi.

Çaykur Rizespor’un savunma oyuncusu Yassine Meriah, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, zor bir dönemden geçtiklerini, Kayserispor karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak Rizespor camiasını mutlu etmek istediklerini söyledi. Sivasspor mücadelesinde galibiyeti getirecek golü atamadıklarını kaydeden Yassine Meriah, “Sivasspor karşısında belki elimizden geleni yaptık ama bir türlü o galibiyeti getirecek olan golü atamadık. Ne yazık ki başaramadık. O yüzden maçın ardından üzgündük. Çok önemli fırsatları değerlendiremedik. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Ama bunu Kayserispor karşısında telafi etmek istiyoruz. 90 dakika boyunca mücadele ederek bu sıkıntılı durumu aşmak istiyoruz. Orada alacağımız galibiyet ile Rizespor camiasını mutlu etmek istiyoruz. 90 dakika boyunca orada mecazi anlamda söylüyorum bir savaş olacak. Bu savaştan galip çıkarak iyi bir seri yakalamak istiyoruz. Çünkü hem bizim için hem de teknik heyet için zor bir dönem” dedi.

“İYİ BİR TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ VAR”

Yassine Meriah, kötü sonuçların üst üste geldiğini ifade ederek, “Bunu konsantrasyon eksikliğine bağlayabiliriz. Ama ligin ilk yarısında da üst üste puan ve galibiyet alan bu oyunculardı. Biz hocamızla bunu başarmak istiyoruz. İyi bir teknik direktörümüz var. Çok iyi çalışıyoruz. Bir şekilde bunun sahaya yansıyacağını düşünüyorum. Yeniden çıkışa geçeceğiz. Savunmada ikili, üçlü de oynasak, ben sadece işimi yapıyorum. Sahada görevimi yerine getirmeye çalışıyorum. Açıkçası şu anda oynadığımız sistemi seviyorum. Önceki sistemle de bir sıkıntım yoktu. Ama bir şekilde adapte olduğumuzda daha iyi sonuçların geleceğini düşünüyorum” diye konuştu.

“REMY VE BOLDRIN’İN YOKLUĞUNU HİSSEDİYORUZ”

Remy ve Boldrin’in yokluğunu hissettiklerini belirten Yassine Meriah, “Ama Rizespor oyuncudan ibaret değil. Tabii ki Remy gibi bir oyuncunun hem saha içinde hem de saha dışında varlığı bizim için çok kıymetli. Boldrin için de aynı şey geçerli. İkisi de yavaş yavaş aramıza dönecekler. Umarım döndüklerinde daha iyi bir ortam oluştururuz” ifadelerini kullandı.

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