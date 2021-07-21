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ÇAYKUR yaş çay alımlarına yeniden başladı

21.07.2021 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÇAYKUR yaş çay alımlarına yeniden başladı

RİZE (AA) - Kurban Bayramı dolayısıyla yaş çay alımına iki gün süreyle ara veren ÇAYKUR, bugün itibarıyla tam kapasite olarak çalışmaya geçti.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, yaş çay alımlarına Kurban Bayramı arife ve birinci günde ara verildiği, bugünden itibaren yeniden başlandığı belirtildi.

Kentte yaşanan sel ve heyelandan Büyükköy ve Ambarlık çay fabrikalarının etkilendiği ve yapılan çalışmalar sonucu bu fabrikaların yeniden faaliyete geçtiği ifade edilen açıklamada, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim ve beraberindeki ekibin fabrika ve alım yerlerini denetlemeyi sürdürdüğü vurgulandı.

Alim'in, Rize'nin yanı sıra Trabzon ve Artvin'de denetimlerde bulunduğu, üretici, çalışan ve sanayicilerin de bayramını tebrik ettiği kaydedildi.

ÇAYKUR'un yıllık 200 bin tona yakın çay ithal eden Pakistan pazarına girmek için başlattığı çalışmalara devam edildiği aktarılan açıklamada, büyükelçilik ve konsolosluk düzeyinde resmi temaslarını sürdüren ÇAYKUR'un, Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Bilal Khan Pasha ile Rize'de görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Genel Müdürü Alim, Pakistan ile Türkiye arasında köklü bir geçmiş bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Pakistan ile çay satışı konusunda yaptığımız görüşmeler devam ediyor. Pakistan ile ilgili yaptığımız araştırmalarda 200 bin ton çay ithal ediyorlar. Yapılan yazışmalarda Türk çayının sağlıklı yapısını ve iki ülke ilişkilerine dikkati çektik. İnşallah Pakistan'dan olumlu cevap bekliyoruz. Başkonsolosumuzun ziyareti bu anlamda önem arz etmektedir."

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