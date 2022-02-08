Çayla, kahveyle çok iyi gider: Çikolatalı mereng kurabiyesi

Kurabiyelerin yapımı genelde çok uğraştırıcı sayılmaz. Bu nedenle kurabiye yapmayı hemen herkes sever. Bu tarif de onlardan biri. Çok uğraştırmamasına karşın lezzeti de bir o kadar efsane. Beş çaylarına, kahve molalarına yakışabilecek çok güzel bir tarif. İçerisinde çikolata bulunması, kendisine bir artı daha kazandırıyor. Bu tarifle beraber pastanedeki gibi kurabiyeler elde edebilirsiniz. Gelin hep beraber bu tarifin detaylarını inceleyelim. İşte çikolatalı mereng kurabiyesi tarifi...

ÇİKOLATALI MERENG KURABİYE TARİFİ

MALZEMELER

3 tane yumurtanın akı

Yarım su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 çay kaşığı sirke

80 gram bitter çikolata

1 su bardağı pudra şekeri

Bir tutam tuz

1 yemek kaşığı kakao

1 çay bardağı toz badem

HAZIRLANIŞI