Çayla, kahveyle çok iyi gider: Çikolatalı mereng kurabiyesi

Kurabiyelerin yapımı genelde çok uğraştırıcı sayılmaz. Bu nedenle kurabiye yapmayı hemen herkes sever. Bu tarif de onlardan biri. Çok uğraştırmamasına karşın lezzeti de bir o kadar efsane. Beş çaylarına, kahve molalarına yakışabilecek çok güzel bir tarif. İçerisinde çikolata bulunması, kendisine bir artı daha kazandırıyor. Bu tarifle beraber pastanedeki gibi kurabiyeler elde edebilirsiniz. Gelin hep beraber bu tarifin detaylarını inceleyelim. İşte çikolatalı mereng kurabiyesi tarifi...
MALZEMELER
3 tane yumurtanın akı
Yarım su bardağı toz şeker
1 paket vanilya
1 çay kaşığı sirke
80 gram bitter çikolata
1 su bardağı pudra şekeri
Bir tutam tuz
1 yemek kaşığı kakao
HAZIRLANIŞI
Kurabiye yapımına başlamadan önce ilk olarak fırınınızı 120 ile 150 derece arasında ısınması için ayarlayın.
80 gram çikolatayı benmari usulü eritin.
Yumurta aklarını bir kaseye alın ve içerisine bir tutam tuz atın.
Mikser yardımıyla yumurtayı düşük hızda çırpın.
Yumurta köpük köpük olana kadar çırpma işlemine devam edin.
Ardından içerisine vanilya ve sirkeyi de ekleyin.
Yumurta yoğun bir kıvam alana kadar karıştırmaya devam edin.
Pudra şekeri, toz badem ve kakaoyu bir kaseye eleyin.
Elediğiniz karışımı yavaş bir şekilde yumurta karışımının içine ekleyin.
Spatula yardımı ile yavaşça karıştırın.
Benmari usulü erittiğimiz çikolatanın 3'te 1'ini ayırın.
Geri kalan çikolatayı yumurta karışımının içerisine ekleyin.
Yavaş bir şekilde karışımın kabarıklığı sönmeyecek şekilde karıştırın.
Yağlı kağıt serilmiş tepsiye kaşık yardımı ile yumurta büyüklüğünde toplar bırakın.
Ayırdığınız çikolatayı topların üzerine serpiştirin.
Fırının derecesini 100'e düşürüp kurabiyeleri fırına yerleştirin.
Kurabiyelerinizi 30-40 dakika kadar pişirin.
Kurabiyeleriniz piştiğinde fırını kapatın ve kapağını açarak soğumasını bekleyin.
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