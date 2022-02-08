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Çayla, kahveyle çok iyi gider: Çikolatalı mereng kurabiyesi

08.02.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurabiyeler kahve ve çay yanına en sevilen atıştırmalıklardan biri. Bir yandan muazzam kokusu diğer yandan ise ağızda dağılan eşsiz lezzetiyle kurabiyeler, herkesi kendine aşık ediyor. İçerisine katılan farklı malzemelerle hayran kalacağınız tatlar oluşuyor. Şimdi ise çayla beraber mükemmel olabilecek çikolatalı mereng yapıyoruz. Bu tarif sizi büyüleyebilir. İşte tarifin detayları...

Çayla, kahveyle çok iyi gider: Çikolatalı mereng kurabiyesi

Kurabiyelerin yapımı genelde çok uğraştırıcı sayılmaz. Bu nedenle kurabiye yapmayı hemen herkes sever. Bu tarif de onlardan biri. Çok uğraştırmamasına karşın lezzeti de bir o kadar efsane. Beş çaylarına, kahve molalarına yakışabilecek çok güzel bir tarif. İçerisinde çikolata bulunması, kendisine bir artı daha kazandırıyor. Bu tarifle beraber pastanedeki gibi kurabiyeler elde edebilirsiniz. Gelin hep beraber bu tarifin detaylarını inceleyelim. İşte çikolatalı mereng kurabiyesi tarifi...

ÇİKOLATALI MERENG KURABİYE TARİFİ

MALZEMELER

  • 3 tane yumurtanın akı

  • Yarım su bardağı toz şeker

  • 1 paket vanilya

  • 1 çay kaşığı sirke

  • 80 gram bitter çikolata

  • 1 su bardağı pudra şekeri

  • Bir tutam tuz

  • 1 yemek kaşığı kakao

  • 1 çay bardağı toz badem

HAZIRLANIŞI

  • Kurabiye yapımına başlamadan önce ilk olarak fırınınızı 120 ile 150 derece arasında ısınması için ayarlayın.

  • 80 gram çikolatayı benmari usulü eritin.

  • Yumurta aklarını bir kaseye alın ve içerisine bir tutam tuz atın.

  • Mikser yardımıyla yumurtayı düşük hızda çırpın.

  • Yumurta köpük köpük olana kadar çırpma işlemine devam edin.

  • Ardından içerisine vanilya ve sirkeyi de ekleyin.

  • Yumurta yoğun bir kıvam alana kadar karıştırmaya devam edin.

  • Pudra şekeri, toz badem ve kakaoyu bir kaseye eleyin.

  • Elediğiniz karışımı yavaş bir şekilde yumurta karışımının içine ekleyin.

  • Spatula yardımı ile yavaşça karıştırın.

  • Benmari usulü erittiğimiz çikolatanın 3'te 1'ini ayırın.

  • Geri kalan çikolatayı yumurta karışımının içerisine ekleyin.

  • Yavaş bir şekilde karışımın kabarıklığı sönmeyecek şekilde karıştırın.

  • Yağlı kağıt serilmiş tepsiye kaşık yardımı ile yumurta büyüklüğünde toplar bırakın.

  • Ayırdığınız çikolatayı topların üzerine serpiştirin.

  • Fırının derecesini 100'e düşürüp kurabiyeleri fırına yerleştirin.

  • Kurabiyelerinizi 30-40 dakika kadar pişirin.

  • Kurabiyeleriniz piştiğinde fırını kapatın ve kapağını açarak soğumasını bekleyin.

  • Kurabiyeler oda ısısına geldiğinde şık bir sunumla servis yapabilirsiniz.

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