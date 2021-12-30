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Cazibe Merkezi Programı'na alınan Demirağ OSB'ye yatırımcıların talebi arttı

30.12.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

STSO Başkanı Mustafa Eken: - "Türkiye'nin her tarafından yatırım için Sivas'a randevu talep ediliyor. İnşallah 2022 yılının sonunda altyapısı bitmiş ve 2023 yılında da bacaları tüten bir OSB olacak. Hedefimiz, 2025-2026'da 10-15 bin kişiye istihdam sağlanmış bir organize sanayi"

SİVAS (AA) - Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, Cazibe Merkezleri Programı'na Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nin de (OSB) dahil edilmesiyle yatırımcıların Sivas'a yatırım yapmak için talepte bulunduklarını söyledi.

Eken, oda binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Demirağ OSB'nin 21. Cazibe Merkezi ilan edilmesinin kentte bayram havası yarattığını belirtti.

Kararın hayırlı olmasını dileyen Eken, "Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür için heyet halinde gittiğimizde de Sivas'ın tamamının cazibe merkezi kapsamına alınmasını da tekrar talep edeceğiz." dedi.

Demirağ OSB'nin Cazibe Merkezleri Programı kapsamına dahil edilmesiyle şehirde çok şeyin değişeceğini vurgulayan Eken, "Artık Sivas'ın 2022 yılında birlik ve beraberlik içerisinde tamamen sanayiye, yatırıma, istihdama odaklı bir il olacağını söyleyebiliriz. Bu işin öncülüğünde STSO'nun ve yatırımcıların olduğunu da biliyoruz. Devlet teşvikleri verir, bizler de yatırımcılar olarak yatırım yapacağız, istihdam sağlayacağız. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 40 bin kişiye istihdam sağlayacak Demirağ OSB inşallah faaliyete başladı." diye konuştu.

Sivas'ın teşvik kapsamına girmesiyle işsizliğin ortadan kalkacağını vurgulayan Eken, şöyle devam etti:

"İnşallah orada bacaların tütmesini sağlayacağız. Yatırımcıların ayaklarına kadar gidiyorduk, artık yine gideceğiz. Onlar artık gelmeye başladılar, telefonlarımız artık susmuyor. Türkiye'nin her tarafından yatırım için Sivas'a randevu talep ediliyor. İnşallah 2022 yılının sonunda altyapısı bitmiş ve 2023 yılında da bacaları tüten bir OSB olacak. Hedefimiz 2025-2026'da 10-15 bin kişiye istihdam sağlanmış bir organize sanayi. Cumhurbaşkanımıza teşvik imzalandığında ilk etapta 10 bin kişiye istihdam sözü vermiştim. Buradan sözümü yeniliyorum, inşallah altyapısının bitmesiyle 10 bin istihdam sözüyle 2023 yılına gireceğimizi belirtmek istiyorum. Tüm yatırımcılarımızı Sivas'a, Sivas'ın cazibe merkezi Demirağ OSB'ye davet ediyorum. Buyursun gelsinler, bürokratik hiçbir engel yok, arsaları, altyapıları hazır, lojistik köyleri hemen yanında, içinden ray sistemi geçiyor. Türkiye'ye, dünyaya örnek olmuş bir organize sanayi olacak. İnşallah 1. OSB'nin de cazibe merkezi kapsamına alınacağına inanıyorum."

Eken, Demirağ OSB'de her isteyene yer vermeyeceklerini dile getirerek, "İstihdam sağlayan, katma değeri olan, şehrimize ve ülkemize katkı sağlayacak her bir firmaya tabii ki yer vereceğiz ama yer olsun diye, 6. bölge olduk diye, 'ben yer alayım, yer yapayım, ileri de rant sağlayayım' diyenlere müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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