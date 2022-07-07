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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi 4 oyuncuyla sözleşme yeniledi

07.07.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi 4 oyuncuyla sözleşme yeniledi

MERSİN (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 4 yabancı oyuncusuyla yeniden anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon kaydettiği 18,9 sayı ortalamasıyla takımın en skorer ismi olan Tiffany Hayes'in sözleşmesi yenilendi.

Mersin ekibi, şampiyon olduğu Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'nda "turnuvanın en değerli oyuncusu" seçilen Temi Fagbenle'nin yanı sıra DeWanna Bonner ve sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan uzak kalan Quanitra Hollingsworth'u da kadrosunda tuttu.

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