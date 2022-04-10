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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, başantrenör Zafer Kalaycıoğlu ile anlaştı

10.04.2022 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, başantrenör Zafer Kalaycıoğlu ile anlaştı

MERSİN (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nde, Aziz Akkaya'dan boşalan başantrenörlük görevine Zafer Kalaycıoğlu getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu çeşitli Türk takımlarında görev alan ve kariyerinde hem Türkiye hem de Avrupa'daki bazı organizasyonlarda şampiyonlukları bulunan Zafer Kalaycıoğlu ile anlaşmaya varıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalaycıoğlu, Mersin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile önemli başarılar elde etmek istediğini kaydetti.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Final ilk maçında İtalya temsilcisi Umana Reyer'e 85-80 yenilmiş, üçüncülük maçında da Galatasaray'a 75-67 mağlup olmuştu. Başantrenör Aziz Akkaya, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Final müsabakalarının ardından görevini bırakmıştı.

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