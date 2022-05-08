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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nde Fagbenle sezonu kapattı

08.05.2022 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nde Fagbenle sezonu kapattı

MERSİN (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi oyuncusu Temi Fagbenle'nin sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fagbenle'nin play-off yarı final serisi üçüncü maçında OGM Ormanspor ile oynanan müsabakada sakatlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "OGM Ormanspor'a karşı oynadığımız son maçta sakatlanan oyuncumuz Temi Fagbenle'nin yapılan muayene sonucunda iç yan bağlarında yırtık tespit edilmiş olup oyuncumuz sezonu kapatmıştır. Serinin bir önceki maçında, yine aynı noktadan sakatlanan oyuncumuz Tiffany Hayes'in durumu ise maç saatinde belli olacaktır." denildi.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında OGM Ormanspor'u deplasmanda 80-51 yenerek seride durumu 3-0'a getirip finale yükselmişti.

Mersin ekibi, finalde Fenerbahçe Safiport'la karşılaşacak.

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