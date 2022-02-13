YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin yeni transferi Baric takıma katıldı

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin yeni transferi Baric takıma katıldı

13.02.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin yeni transferi Baric takıma katıldı

MERSİN (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin yeni transferi Sloven oyun kurucu Nika Baric, ilk antrenmanına çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mersin ekibinin anlaşmaya vardığı 1,70 metre boyundaki Sloven Baric, kente geldi.

Kulüp tesislerini gezen Baric, ilk antrenmanına çıkarak çalışmalara başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baric, hedefleri olan bir kulübe geldiği için mutlu olduğunu belirtti.

Kariyerinde 3 kez FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadığını hatırlatan Baric, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi formasıyla FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı da kazanmayı hedeflediğini ifade etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Narenciye ihracatçısının gözdesi mandalina 3 yılda 1,2 milyar dolar getirdiNarenciye ihracatçısının gözdesi mandalina 3 yılda 1,2 milyar dolar getirdi
Adana Demirspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdüAdana Demirspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
Altay, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladıAltay, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
Anahtar Kelimeler:
transfer Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 13 Şubat Pazar

İmsak
06:05
Sabah
07:26
Öğle
13:01
İkindi
15:59
Akşam
18:26
Yatsı
19:41
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki sonrası erkeklerin çoğu bunu yapıyor!

Cinsel ilişki sonrası erkeklerin çoğu bunu yapıyor!

Klip tarzı olay oldu! "RTÜK inşallah yasaklar"

Klip tarzı olay oldu! "RTÜK inşallah yasaklar"

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Köşeye sıkıştırdı! "Arkada öpüşüyordunuz?"

Köşeye sıkıştırdı! "Arkada öpüşüyordunuz?"

Kısa taytlı tulumuyla spor pozu dalga konusu olunca...

Kısa taytlı tulumuyla spor pozu dalga konusu olunca...

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.