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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'da Ceyhun Yıldızoğlu dönemi sona erdi

MERSİN HABERLERİ  | 11.10.2020 19:12 | Son Güncelleme

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'da Ceyhun Yıldızoğlu dönemi sona erdi

MERSİN (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı anlaşmaya vararak yolları ayırma kararının alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"2018-2019 sezonundan beri birlikte çalıştığımız, bu süreçte Avrupa'da ve ligdeki başarılarımızda büyük emekleri olan sayın Ceyhun Yıldızoğlu'na Çukurova Basketbol organizasyonu olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kararın hem kulübümüz hem de sayın Ceyhun Yıldızoğlu için hayırlı olmasını diliyor, hocamıza kariyerinin geri kalan kısmında başarılılar diliyoruz."

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