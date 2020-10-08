ÇDSO, sezonu sağlık çalışanlarına adadı

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) yeni sanat sezonunu sağlık çalışanlarına adadı.

ÇDSO Müdürü Artunç Çoruh, açılış konseri konuşmasında bu sanat sezonunu canlarını hiçe sayarak adeta bir savaş veren sağlık çalışanlarına adadıklarını ve bu sanat sezonunun adını “Sağlık Çalışanlarına Minnet Sezonu” olarak belirlediklerini söyledi.

Sanatseverlerin sağlıklı bir şekilde konserlerine erişebilmeleri için tüm önlemlerin titizlikle alındığını vurgulayan ÇDSO Müdürü Artunç Çoruh, sanatın ve müziğin iyileştirici gücüne inandıklarını ve yeni sezonda dinleyicileri için çok özel bir konser programı hazırladıklarını ifade etti.

Öte yandan, 2020

