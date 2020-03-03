ÇDSO’dan Dünya Kadınlar Günü konseri

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) tarafından “Dünya Kadınlar Günü” için bir konser düzenliyor.

Konseri Ukrayna’daki en çok talep gören orkestra şeflerinden biri olan ve birçok uluslararası tanınmış solistle konserler veren orkestra şefi Natalia Ponomarchuk yönetecek.

Konserde, 1998 yılında Adana’da doğan, viyolonsel eğitimini Çukurova Üniversitesin’de tamamlayan ve birçok uluslararası yarışmalarda birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerine sahip başarılı çelist Ülker Tümer ve 1990 İstanbul doğumlu, uluslararası yarışmalarda ikincilik ve üçüncülük ödülleri bulunan, çeşitli senfoni orkestralarında arp grup şefliği yapmış olan arpist Merve Kocabeyler sahne alacak.

W.A.Mozart’ın “Don Giovannnı Operası Uvertürü” ile başlanacak olan programda, R.Schumann’ın “Viyolonsel Konçertosu”, C.Reinecke “Arp Konçertosu” ve O.Respighi’nin 1 numaralı “Antik Aryalar ve Danslar Süit”i Adanalı sanatseverlerin beğenisine sunacaklar.

Konser, 6 Mart 2020 Cuma günü saat 20:00’de Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu’nda gerçekleşecek.

