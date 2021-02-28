Cedi'nin takımı Furkan'ın takımını yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcular Cedi Osman ile Furkan Korkmaz'ın takımlarını karşı karşıya getiren mücadelede Cleveland Cavaliers, deplasmanda Philadelphia 76ers'ı uzatma sonunda 112-109 yendi.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Cleveland Cavaliers, Wells Fargo Center'da konuk olduğu ve normal süresi 92-92 eşitlikle sona eren maçta, konferans lideri Philadelphia 76ers'ı uzatma sonunda 3 sayı farkla yenerek sürprize imza attı.

Üst üste 3'üncü, toplamda ise 13'üncü galibiyetini elde eden Cavaliers'ta Collin Sexton 28 sayı, Darius Garland 25 sayı ve 9 asist, Isaac Okoro 15 sayı ve 8 ribaunt, Jarrett Allen 14 sayı ve 10 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu. Cedi Osman ise sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemedi.

Sezonun 12. mağlubiyetini almasına rağmen konferans liderliğini sürdüren 22 galibiyetli Sixers'ta Joel Embiid 42 sayı, 13 ribaunt ve 6 asist, Ben Simmons 24 sayı, 8 asist ve 7 ribauntla oynadı. Maça ilk 5'te başlayarak 19 dakika 34 saniye süren alan Furkan Korkmaz ise 8 sayı, 4 ribaunt ve 1 asistlik performans sergiledi.