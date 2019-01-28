Cedi Osman'dan Cavaliers'a 17 sayılık katkı

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 9 maçla devam edildi. Ligin son sırasındaki Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Chicago Bulls'u 104-101 yenerek 6 karşılaşma sonra galibiyetle tanıştı. Cavaliers'ta Cedi Osman 17 sayı, 8 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma, Jordan Clarkson 18 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ve Alec Burks 18 sayı, 8 ribauntla oynadı. Bulls'ta Lauri Markkanen 21 sayı, 15 ribaunt, Zach LaVine de 17 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.
Doncic'in gayreti Mavericks'e yetmedi
Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Toronto Raptors, deplasmanda oynadığı Dallas Mavericks maçını 123-120 kazandı. Raptors'ı galibiyete, 33 sayı, 10 ribauntla "double double"a imza atan Kawhi Leonard ve 19 sayı, 9 asist, 5 ribaunt üreten Kyle Lowry taşıdı. Mavericks'in 19 yaşındaki Sloven basketbolcusu Luka Doncic'in 35 sayı, 12 ribaunt, 10 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. Doncic, NBA tarihinde 20 yaşına basmadan 30 sayılık "triple double" yapan ilk oyuncu oldu.
SONUÇLAR
Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 101-104
Los Angeles Clippers-Sacramento Kings: 122-108
Oklahoma City Thunder-Milwaukee Bucks: 118-112
Dallas Mavericks-Toronto Raptors: 120-123
Houston Rockets-Orlando Magic: 103-98
Minnesota Timberwolves-Utah Jazz: 111-125
San Antonio Spurs-Washington Wizards: 132-119
New York Knicks-Miami Heat: 97-106
Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 116-102
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