SPOR

Cedi Osman'dan Hawks potasına 12 sayı

NBA HABERLERİ  | 22.10.2018 10:30 | Son Güncelleme

NBA'de oynayan milli basketbolculardan Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın Atlanta Hawks'a yenildiği maçta 12 sayı kaydetti.

Cedi Osman'dan Hawks potasına 12 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, takımının 133-111 kaybettiği Atlanta Hawks maçını 12 sayıyla tamamladı. NBA'e 4 maçla devam edildi. Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers deplasmanından 133-111 galip ayrıldı. Hawks'un çaylak oyun kurucusu Trae Young 35 sayı ve 11 asistle sahanın en etkili ismi oldu.

23 sayı, 5 ribaunt üreten Kent Bazemore ve 16 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan Alex Len, galibiyette önemli rol oynadı. Cavaliers'ta Kevin Love 16 sayı, 17 ribaunt, kenardan gelen Jordan Clarkson 19 sayı ve Cedi Osman 12 sayı, 4 asist, 3 ribauntla mücadele etti.

Denver Nuggets, son 2 yılın şampiyonu Golden State Warriors'ı 100-98 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Nuggets'ı galibiyete, 23 sayı, 11 ribaunt, 6 asistle oynayan Nikola Jokic ve 28 sayı kaydeden Gary Harris taşıdı.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks: 111-133

Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings: 120-131

Denver Nuggets-Golden State Warriors: 100-98

Los Angeles Clippers-Houston Rockets: 115-112

PARTNER'Abartılacak bir durum yok!''Abartılacak bir durum yok!'
Chicago Bulls Ömer Aşık'ı serbest bıraktıChicago Bulls Ömer Aşık'ı serbest bıraktı
Los Angeles Lakers - Houston Rockets maçında kavga çıktıLos Angeles Lakers - Houston Rockets maçında kavga çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
NBA cleveland cavaliers Atlanta Hawks cedi osman

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Turgay Demir: Beşiktaş sezon sonunda Şenol Güneş ile yollarını ayıracak

Turgay Demir: Beşiktaş sezon sonunda Şenol Güneş ile yollarını ayıracak

Rüştü Reçber'in oğlu Burak Reçber, Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu

Rüştü Reçber'in oğlu Burak Reçber, Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu

Arda Turan'a bir şok da Barcelona'dan

Arda Turan'a bir şok da Barcelona'dan

Fenerbahçeli Tyler Ennis'in ayağı kırıldı!

Fenerbahçeli Tyler Ennis'in ayağı kırıldı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cedi Osman'dan Hawks potasına 12 sayı

Cedi Osman'dan Hawks potasına 12 sayı

Chicago Bulls Ömer Aşık'ı serbest bıraktı

Chicago Bulls Ömer Aşık'ı serbest bıraktı

Los Angeles Lakers - Houston Rockets maçında kavga çıktı

Los Angeles Lakers - Houston Rockets maçında kavga çıktı

Cedi Osman'ın çabası galibiyete yetmedi

Cedi Osman'ın çabası galibiyete yetmedi

Lebron James'in Los Angeles Lakers kariyeri mağlubiyetle başladı

Lebron James'in Los Angeles Lakers kariyeri mağlubiyetle başladı

Cedi Osman, NBA'de sezonun ilk maçında 17 sayı atıp 10 ribaunt aldı

Cedi Osman, NBA'de sezonun ilk maçında 17 sayı atıp 10 ribaunt aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.