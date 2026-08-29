Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, sahnede kaslarını sergileyerek mesaj verdi

Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde, Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından düzenlenen İstanbul Fitness Week’in 3. gününde Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası ile milli takım seçme müsabakalarına devam edildi. Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen sporcuların yanı sıra sektör temsilcileri ve sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda, gün boyunca müsabakalar ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Etkinlikler kapsamında bugün jeoloji uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, sahnede yer aldı. Katılımcılara açıklamalarda bulunan Üşümezsoy, spor alışkanlıklarıyla alakalı mesajlar verdi.

KORAY GİRGİN: "BÜYÜK BİR ORGANİZASYONA İMZA ATMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Koray Girgin, yoğun katılımlı büyük bir organizasyona imza atmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "İstanbul Fitness Week’te 3’üncü günümüzü gerçekleştiriyoruz. İlk günden bu yana Türkiye şampiyonlarını belirliyoruz. 750 sporcumuzun katılımıyla böylesine büyük bir organizasyona imza atmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sporcularımıza ve katılımcılarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

ŞENER ÜŞÜMEZSOY: "NE KADAR KASINIZ VARSA O KADAR GENÇSİNİZ"

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul Fitness Week’te sahnede kaslarını sergiledi. Üşümezsoy, 15-16 yaşlarında beline taş bağlayarak vücut geliştirme sporuna başladığını belirterek, "O zamanlarda salon bile yoktu. 1990 yılında 40 yaşında iken 80 kiloydum, 70 yaşında da 90 kiloyum. Bu doğrultuda bakıldığında gittikçe gençleşiyorum. Ne kadar kasınız varsa o kadar gençsiniz. Biz sürekli en ağır kilolarla antrenman yapınca hayat boyu vücut gelişerek gençleşti" diye konuştu.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Koray Girgin, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’a katılımlarından dolayı hediye takdim etti. Üşümezsoy, "Bu ödülü verdikleri için çok gururlandım. Başta başkanımız Koray Girgin olmak üzere federasyonu çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.