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Cedi Osman düğün için bir milyon dolarlık Lamborghini aracını Amerika'dan uçakla getirtti

09.07.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Şahin ile evlenen Cedi Osman düğün için hiçbir masraftan kaçınmadı. Alaçatı'da ünlü isimlerin de katıldığı bir düğün yapan Ebru Şahin ve Cedi Osman gelin arabasını ise Amerika'dan uçakla getirtti.

Cedi Osman düğün için bir milyon dolarlık Lamborghini aracını Amerika'dan uçakla getirtti

Ebru Şahin ve basketbolcu Cedi Osman Çeşme'de düğün eğlencesi düzenledi. Temsili nikâhı Acun Ilıcalı kıydı. Davette en çok dikkan çeken ise gelin arabasıydı.

Düğünün en dikkat çeken detaylarından biri, gelin arabası oldu. Habertürk'ün haberine göre; NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen yıldız basketbolcu, bir milyon dolarlık siyah Lamborghini aracı Amerika'dan uçakla getirtti.

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Eşini gelinlikle ilk kez gördüğünü söyleyen Cedi Osman, “Çok güzel olmuş bayıldım. Onu gördüğüm an bittim zaten” açıklamasını yaptı.

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Cedi Osman'ın düğün masrafları için toplam 8 milyon TL ödediği iddia edildi.

Ekran Alıntısı


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Anahtar Kelimeler:
cedi osman Ebru Şahin
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