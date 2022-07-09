Cedi Osman düğün için bir milyon dolarlık Lamborghini aracını Amerika'dan uçakla getirtti

Ebru Şahin ve basketbolcu Cedi Osman Çeşme'de düğün eğlencesi düzenledi. Temsili nikâhı Acun Ilıcalı kıydı. Davette en çok dikkan çeken ise gelin arabasıydı.

Düğünün en dikkat çeken detaylarından biri, gelin arabası oldu. Habertürk'ün haberine göre; NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen yıldız basketbolcu, bir milyon dolarlık siyah Lamborghini aracı Amerika'dan uçakla getirtti.

Eşini gelinlikle ilk kez gördüğünü söyleyen Cedi Osman, “Çok güzel olmuş bayıldım. Onu gördüğüm an bittim zaten” açıklamasını yaptı.

Cedi Osman'ın düğün masrafları için toplam 8 milyon TL ödediği iddia edildi.



