Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin'in bikinili paylaşımı olay oldu! "Bu ne güzellik"

Hercai dizisiyle ününe ün katan ve son olarak Destan dizisinde Akkız karakterini canlandıran oyuncu Ebru Şahin, geçtiğimiz haftalarda basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile evlenmişti. Dizi setleri sonrasında soluğu Maldivler'de alan Şahin, şimdilerde tatil paylaşımlarına devam ediyor. Afrika'da çekildiği pozlarını hesabından paylaşan isim, bu kez yeni tatil paylaşımıyla olay oldu.

EBRU ŞAHİN'İN BİKİNİLİ TATİL PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

Oyuncu Ebru Şahin, geçtiğimiz günlerde uzun bir süredir beraberlik yaşadığı Cedi Osman ile dünyaevine girdi.

Maldivler'e giden ve bikinili pozlarıyla takipçilerini büyüleyen ünlü isim, sosyal medyayı da aktif olarak kullanmaya devam ediyor.

Şahin, bu defa bikinisiyle yüzerken çekildiği bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncunun fit fiziği dikkat çekerken, takipçilerden paylaşıma binlerce yorum ve beğeni geldi.

İşte Ebru Şahin'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...



