MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin'in bikinili paylaşımı olay oldu! "Bu ne güzellik"

Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin'in bikinili paylaşımı olay oldu! "Bu ne güzellik"

11.08.2022 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak televizyon ekranlarında Destan dizisinde Akkız karakterini canlandıran Ebru Şahin, Cedi Osman ile yaşadığı ilişkiyle gündem olmuştu. Cedi Osman ile geçtiğimiz günlerde dünyaevine giren ünlü oyuncunun düğün fotoğrafları da çokça konuşulmuştu. Şimdilerde tatil paylaşımlarına devam eden Şahin, bu kez yaptığı bikinili paylaşımla takipçilerini büyüledi.

Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin'in bikinili paylaşımı olay oldu! "Bu ne güzellik"

Hercai dizisiyle ününe ün katan ve son olarak Destan dizisinde Akkız karakterini canlandıran oyuncu Ebru Şahin, geçtiğimiz haftalarda basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile evlenmişti. Dizi setleri sonrasında soluğu Maldivler'de alan Şahin, şimdilerde tatil paylaşımlarına devam ediyor. Afrika'da çekildiği pozlarını hesabından paylaşan isim, bu kez yeni tatil paylaşımıyla olay oldu.

EBRU ŞAHİN'İN BİKİNİLİ TATİL PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

Oyuncu Ebru Şahin, geçtiğimiz günlerde uzun bir süredir beraberlik yaşadığı Cedi Osman ile dünyaevine girdi.

ebru2222

Maldivler'e giden ve bikinili pozlarıyla takipçilerini büyüleyen ünlü isim, sosyal medyayı da aktif olarak kullanmaya devam ediyor.

nisan1

Şahin, bu defa bikinisiyle yüzerken çekildiği bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

ebru111bikini

Ünlü oyuncunun fit fiziği dikkat çekerken, takipçilerden paylaşıma binlerce yorum ve beğeni geldi.

ebru22222222

İşte Ebru Şahin'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

ebru3

ebrusahindeniz2

ebru4

ebru5

ebru-sahindeniz1


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duy Beni'nin Ekim'i o dizide de rol almış! Meğer bir dönem...Duy Beni'nin Ekim'i o dizide de rol almış! Meğer bir dönem...
Fenomen dizi 17. sezonuyla dönüyor! Kadroya 5 yeni oyuncu katıldıFenomen dizi 17. sezonuyla dönüyor! Kadroya 5 yeni oyuncu katıldı
Ünlü rapçinin Yenikapı konserinde ortalık karıştı! Sopalarla birbirlerine girdilerÜnlü rapçinin Yenikapı konserinde ortalık karıştı! Sopalarla birbirlerine girdiler
Anahtar Kelimeler:
cedi osman Ebru Şahin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia! Bu sözler gündeme oturacak: Maaşın miktarını bile söylerim

Bomba iddia! Bu sözler gündeme oturacak: Maaşın miktarını bile söylerim

Emekliler dikkat! Promosyon alanlara 2 bin 500 lira daha ödeme...

Emekliler dikkat! Promosyon alanlara 2 bin 500 lira daha ödeme...

Kaymakam duyurdu! Beklenen festival yasaklandı...

Kaymakam duyurdu! Beklenen festival yasaklandı...

Tansiyonun yükseldiği Tayvan-Çin hattında hareketlilik! Adanın etrafını kuşattılar

Tansiyonun yükseldiği Tayvan-Çin hattında hareketlilik! Adanın etrafını kuşattılar

Bunu da gördük! Ünlü fenomen tuvaletten fermuarı açık video paylaşıp hemen sildi

Bunu da gördük! Ünlü fenomen tuvaletten fermuarı açık video paylaşıp hemen sildi

Kılıçdaroğlu'nun YSK açıklamasına İçişleri Bakanlığı'ndan yanıt!

Kılıçdaroğlu'nun YSK açıklamasına İçişleri Bakanlığı'ndan yanıt!

İlginizi Çekebilir

İhaneti ifşa etti! Gelin ve eniştesinin yatakta videosu...

İhaneti ifşa etti! Gelin ve eniştesinin yatakta videosu...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

"Muzun çayı mı olur" demeyin! Faydaları inanılmaz

"Muzun çayı mı olur" demeyin! Faydaları inanılmaz

Transparan tulumuna yorum yağdı! “Amacı ne?”

Transparan tulumuna yorum yağdı! “Amacı ne?”

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.