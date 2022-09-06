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Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin'in mini etekli paylaşımı nefes kesti! "Güzel olmaktan bıkmadın mı?"

06.09.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyon ekranlarında son olarak Destan dizisinde Akkız karakterine hayat veren Ebru Şahin, Cedi Osman ile yaşadığı ilişkiyle gündem olmuştu. Cedi Osman ile geçtiğimiz dönemde dünyaevine giren ünlü oyuncunun düğün ve tatil fotoğrafları da çokça konuşulmuştu. Tatil paylaşımlarını sürdüren Şahin'den bu kez mini etekli bir paylaşım geldi.

Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin'in mini etekli paylaşımı nefes kesti! "Güzel olmaktan bıkmadın mı?"

Hercai dizisiyle tanınırlığı arttıran ve son olarak Destan dizisinde Akkız karakterini canlandıran oyuncu Ebru Şahin, geçtiğimiz dönemde basketbolcu Cedi Osman ile dünyaevine girmişti. Dizi setlerine verdiği ara sonrası Maldivler'e tatile giden Şahin, şimdilerde tatil paylaşımlarını devam ediyor. Şahin, bu kez Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e gitti.

EBRU ŞAHİN'İN MİNİ ETEKLİ PAYLAŞIMI BÜYÜLEDİ!

Oyuncu Ebru Şahin, geçtiğimiz günlerde uzun bir süredir beraberlik yaşadığı Cedi Osman ile dünyaevine girmişti.

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Düğünün ardından Maldivler'e giden ve bikinili pozlarıyla takipçilerini büyüleyen ünlü isim, sosyal medyada günlük hayatından kesitler paylaşmayı sürdürüyor.

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Şahin, bu defa göğüs dekolteli ve mini etekli paylaşımıyla takipçilerini büyüledi.

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Ünlü oyuncunun zayıflığı ve fit fiziği dikkat çekti.

"GÜZEL OLMAKTAN BIKMADIN MI?"

Şahin'in paylaşımına takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum gelirken, bir takipçinin Şahin'e "Güzel olmaktan bıkmadın mı?" yorumunda bulunması dikkat çekti.

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İşte Ebru Şahin'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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