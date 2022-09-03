Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin yurt dışına çıktı! Pozlarıyla görenleri hayran bıraktı

Oyuncu kimliğiyle tanınan Ebru Şahin, en son Destan dizisindeki Akkız rolü ile ekranlara geldi. Bu yaz tatil pozlarıyla çok konuşulan Şahin, bu pozlarına bir yenisini daha ekledi.

POZLARIYLA HAYRAN BIRAKTI

Ebru Şahin Gürcistan'dan poz verdi.

Manzarayı arkasına alıp poz veren Şahin'in pozları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ebru Şahin, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Cedi Osman ile evlendi.

Mutluluğu devam eden ikili, sosyal medyadan beraber sık sık gönderi paylaşıyor.

İşte Şahin'in pozlarından bazıları...





