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  4. Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin yurt dışına çıktı! Pozlarıyla görenleri hayran bıraktı

Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin yurt dışına çıktı! Pozlarıyla görenleri hayran bıraktı

03.09.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan rolü ile beğeni toplayan Ebru Şahin, son zamanlarda ekranların aranan yüzlerinden biri oldu. Kariyerinde başarılı olan Şahin'in yüzü aşk hayatında da güldü. Basketbol oyuncusu Cedi Osman ile aşkını resmiyete döken Şahin, hem kariyeri hem özel hayatı hem de sosyal medya pozlarıyla son zamanların göz önündeki isimlerinden biri oldu.

Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin yurt dışına çıktı! Pozlarıyla görenleri hayran bıraktı

Oyuncu kimliğiyle tanınan Ebru Şahin, en son Destan dizisindeki Akkız rolü ile ekranlara geldi. Bu yaz tatil pozlarıyla çok konuşulan Şahin, bu pozlarına bir yenisini daha ekledi.

POZLARIYLA HAYRAN BIRAKTI

Ebru Şahin Gürcistan'dan poz verdi.

Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin yurt dışına çıktı! Pozlarıyla görenleri hayran bıraktı

Manzarayı arkasına alıp poz veren Şahin'in pozları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin yurt dışına çıktı! Pozlarıyla görenleri hayran bıraktı

Ebru Şahin, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Cedi Osman ile evlendi.

Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin yurt dışına çıktı! Pozlarıyla görenleri hayran bıraktı

Mutluluğu devam eden ikili, sosyal medyadan beraber sık sık gönderi paylaşıyor.

Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin yurt dışına çıktı! Pozlarıyla görenleri hayran bıraktı

İşte Şahin'in pozlarından bazıları...

Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin yurt dışına çıktı! Pozlarıyla görenleri hayran bıraktı

Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin yurt dışına çıktı! Pozlarıyla görenleri hayran bıraktı

Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin yurt dışına çıktı! Pozlarıyla görenleri hayran bıraktı

Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin yurt dışına çıktı! Pozlarıyla görenleri hayran bıraktı

Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin yurt dışına çıktı! Pozlarıyla görenleri hayran bıraktı

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