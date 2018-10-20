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Cedi Osman'ın çabası galibiyete yetmedi

NBA HABERLERİ  | 20.10.2018 10:36 | Son Güncelleme

NBA'de milli basketbolcu Cedi Osman'ın 22 sayı attığı maçta Cleveland Cavaliers, deplasmanda Minnesota Timberwolves'a 131-123 yenildi.

Cedi Osman'ın çabası galibiyete yetmedi

Minnesota Timberwolves'ta Jimmy Butler 33, Andrew Wiggins 22 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Son şampiyon ikide iki yaptı

NBA'in son şampiyonu Golden State Warriors, deplasmanda Utah Jazz'ı 124-123 yenerek bu sezon ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Konuk takımda Kevin Durant 38, Stephen Curry 31 sayıyla oynarken, ev sahibi ekipte Joe Ingles'in 27, Donovan Mitchell'in 19 sayılık performansı mağlubiyete engel olamadı. Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks ise sahasında Indiana Pacers'ı 118-101 mağlup etti. Kenardan gelerek 23 dakika süre alan Ersan İlyasova, takımının galibiyetine 3 sayı, 3 ribauntluk katkı sağladı. Ev sahibi ekipte Giannis Antetokounm, 26 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı.

Sonuçlar

Minnesota Timberwolves-Cleveland Cavaliers: 131-123

Utah Jazz-Golden State Warriors: 123-124

Orlando Magic-Charlotte Hornets: 88-120

Brooklyn Nets-New York Knicks: 107-105

Memphis Grizzlies-Atlanta Hawks: 131-117

New Orleans Pelicans-Sacramento Kings: 149-129

Toronto Raptors-Boston Celtics: 113-101

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 118-101

Los Angeles Clippers-Oklahoma City Thunder: 108-92

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Anahtar Kelimeler:
cedi osman cleveland cavaliers Minnesota Timberwolves

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