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Cedi Osman'ın eşi Ebru Şahin, Buğrahan Tuncer'i hedef aldı! "Böyle star olmazsınız!"

11.09.2022 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Basketbol Takımımız, 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Fransa ile karşı karşıya geldi. Son ana kadar kıran kırana geçen karşılaşmanın normal süresi 77-77 tamamlanırken, uzatma periyotlarında kazanan 87-86'lık skorla Fransa oldu. Karşılaşmanın ardından milli oyuncu Buğrahan Tuncer, yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Tuncer'in sözleri sonrasında Cedi Osman'ın eşi Ebru Şahin'den flaş bir paylaşım geldi.

Cedi Osman'ın eşi Ebru Şahin, Buğrahan Tuncer'i hedef aldı! "Böyle star olmazsınız!"

A Milli Basketbol Takımımız, 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Fransa ile karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen karşılaşmanın normal süresi 77-77 beraberlikle tamamlanırken, oynanan uzatma periyotlarında kazanan 86-87'lik skorla Fransa oldu. Bu sonuçla 12 Dev Adam turnuvaya son 16 turunda veda etmiş oldu.,

Karşılaşmanın ardından Buğrahan Tuncer, "Konuşacak çok fazla bir şey yok. Bu durumun aynısı ikinci kez oluyor. Hocanın 26 senelik kariyeri var. Benim daha az… Böyle bir maç hatırlamıyorum. Yine imkansızı başardık. 9 saniyede, belki de 10 sayı farkla kazanacağımız maçı uzatmada kaybettik." açıklamasını yapmıştı.

Tuncer'in bu açıklaması sonrasında Cedi Osman'ın eşi Ebru Şahin'den flaş bir paylaşım geldi.

"STAR OLMAZSINIZ AMA NANKÖR..."

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Şahin'in Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yokluktan liderlik vasfı verilmiş, turnuva boyunca oyuncular yorgunluktan ve mücadeleden bayılacakken turnuvada 1 maç toplam 10 dakikası olmayanlar şanslı gününe şükredip, takımına teşekkür edeceğine hatırlatma yapıyor. Art niyet ve bireysellik budur. Böyle star olmazsınız ama nankör evet." ifadeleri yer aldı.

Sosyal medyadaki basketbolseverler, bu paylaşımın Buğrahan Tuncer'e yönelik olduğunu iddia etti.

Şahin, tweet'ini kısa süre sonra sildi.

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