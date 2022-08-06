Cedi Osman'la evlenen Ebru Şahin bikinili tekne pozlarıyla nefes kesti!

Destan dizisinin Akkız'ı Ebru Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla nefes kesmeye devam ediyor. Ünlü basketbolcu Cedi Osman'la evlenerek hayatını birleştiren güzel oyuncu, son olarak bikinili tekne pozlarıyla gündeme geldi. 28 yaşındaki güzel oyuncu muhteşem fiziğiyle dikkat çekti.
28 yaşındaki başarılı oyuncu Ebru Şahin, Instagram pozlarıyla takipçilerini mest etmeye devam ediyor.
Sık sık özel hayatına yönelik pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu, son olarak bikinili tekne pozlarıyla yürek hoplattı.
Fit vücuduyla dikkat çeken Ebru Şahin'in bikinili pozlarına takipçileri yorum yağdırdı.
Takipçilerinden bazıları Şahin'in paylaşımının altına, "O nasıl fizik?" şeklinde yorumlar yaptı.
İşte güzel oyuncunun bazı Instagram pozları;
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