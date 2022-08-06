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Cedi Osman'la evlenen Ebru Şahin bikinili tekne pozlarıyla nefes kesti!

06.08.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda ünlü basketbolcu Cedi Osman'la evlenerek dünyaevine giren güzel oyuncu Ebru Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni butonunu çökertmeye devam ediyor. Son olarak eşi Cedi Osman'la tatile çıkan ve teknede bikinili pozlar veren Şahin, muhteşem fiziği ve güzelliğiyle göz doldurdu.

Cedi Osman'la evlenen Ebru Şahin bikinili tekne pozlarıyla nefes kesti!

Destan dizisinin Akkız'ı Ebru Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla nefes kesmeye devam ediyor. Ünlü basketbolcu Cedi Osman'la evlenerek hayatını birleştiren güzel oyuncu, son olarak bikinili tekne pozlarıyla gündeme geldi. 28 yaşındaki güzel oyuncu muhteşem fiziğiyle dikkat çekti.

"O NASIL FİZİK?"

28 yaşındaki başarılı oyuncu Ebru Şahin, Instagram pozlarıyla takipçilerini mest etmeye devam ediyor.

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Sık sık özel hayatına yönelik pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu, son olarak bikinili tekne pozlarıyla yürek hoplattı.

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Fit vücuduyla dikkat çeken Ebru Şahin'in bikinili pozlarına takipçileri yorum yağdırdı.

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Takipçilerinden bazıları Şahin'in paylaşımının altına, "O nasıl fizik?" şeklinde yorumlar yaptı.

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İşte güzel oyuncunun bazı Instagram pozları;

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Anahtar Kelimeler:
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