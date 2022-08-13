Cedi Osman'la evlenen Ebru Şahin tatil pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Ünlü basketbolcu Cedi Osman'la evlenerek mutlu bir hayata geçiş yapan Ebru Şahin, paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Tatiline devam eden güzel oyuncu, son olarak dekolteli büstiyeriyle pozlar verdi. Şahin'in pozlarına takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.

DEKOLTELİ BÜSTİYERİYLE AYNA POZU VERDİ

Destan dizisinde canlandırdığı Akkız rolüyle herkesin beğenisini kazanan 28 yaşındaki güzel oyuncu Ebru Şahin, paylaşımlarıyla yürek hoplatmaya devam ediyor.

Çıktığı tatilden pozlarını takipçilerinni beğenisine sunan Ebru Şahin, güzelliğiyle adeta göz kamaştırdı.

Göğüs dekolteli büstiyeriyle ayna pozunu paylaşan Ebru Şahin, muhteşem fiziğiyle olay yarattı.

Şahin'in pozlarına takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.



