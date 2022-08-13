MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cedi Osman'la evlenen Ebru Şahin tatil pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Cedi Osman'la evlenen Ebru Şahin tatil pozlarıyla Instagram'ı salladı!

13.08.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda ünlü basketbolcu Cedi Osman'la evlenerek hayatını birleştiren Ebru Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla nefes kesmeye devam ediyor. Son olarak çıktığı tatilden göğüs dekolteli büstiyeriyle pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Şahin, güzelliğiyle olay yarattı.

Cedi Osman'la evlenen Ebru Şahin tatil pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Ünlü basketbolcu Cedi Osman'la evlenerek mutlu bir hayata geçiş yapan Ebru Şahin, paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Tatiline devam eden güzel oyuncu, son olarak dekolteli büstiyeriyle pozlar verdi. Şahin'in pozlarına takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.

DEKOLTELİ BÜSTİYERİYLE AYNA POZU VERDİ

Destan dizisinde canlandırdığı Akkız rolüyle herkesin beğenisini kazanan 28 yaşındaki güzel oyuncu Ebru Şahin, paylaşımlarıyla yürek hoplatmaya devam ediyor.

298848860_3326008451019445_2429371495777980296_n

Çıktığı tatilden pozlarını takipçilerinni beğenisine sunan Ebru Şahin, güzelliğiyle adeta göz kamaştırdı.

298657594_819031485759591_8139220086223001773_n

Göğüs dekolteli büstiyeriyle ayna pozunu paylaşan Ebru Şahin, muhteşem fiziğiyle olay yarattı.

298738842_403812511849724_4401766864544391802_n

Şahin'in pozlarına takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seda Güven itirafı! Evlilik teklifi şakayla başladıSeda Güven itirafı! Evlilik teklifi şakayla başladı
MİT dizisine EDHO'dan flaş transfer!MİT dizisine EDHO'dan flaş transfer!
O soruyu okurken zor anlar yaşadı! "Hepimizin kalbini yaktılar" O soruyu okurken zor anlar yaşadı! "Hepimizin kalbini yaktılar"
Anahtar Kelimeler:
cedi osman Ebru Şahin Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

KYK yurdunda çekildiği iddia edilen görüntüler olay oldu

KYK yurdunda çekildiği iddia edilen görüntüler olay oldu

Çalışan emekliler için ses getirecek karar!

Çalışan emekliler için ses getirecek karar!

Sahnede LGBT bayrağı açan Gülşen tepki gelince bakın ne yaptı!

Sahnede LGBT bayrağı açan Gülşen tepki gelince bakın ne yaptı!

Ebru Baki'nin canlı yayındaki uykusuz halleri halleri ti'ye alındı

Ebru Baki'nin canlı yayındaki uykusuz halleri halleri ti'ye alındı

SON DAKİKA: Akaryakıta bir zam daha! Önce motorin şimdi de benzin…

SON DAKİKA: Akaryakıta bir zam daha! Önce motorin şimdi de benzin…

Talih kuşu kondu! F.Bahçe'ye transferde G.Saray kıyağı

Talih kuşu kondu! F.Bahçe'ye transferde G.Saray kıyağı

İlginizi Çekebilir

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Çocuklarının artıklarını yiyordu! ''Bir milyonerle tanışınca..''

Çocuklarının artıklarını yiyordu! ''Bir milyonerle tanışınca..''

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Tuvalete çıkmayı kolaylaştırır, krampları önler, enerji verir...

Tuvalete çıkmayı kolaylaştırır, krampları önler, enerji verir...

Karamsarlığa kapılmayın! Hafta sonuna doğru...

Karamsarlığa kapılmayın! Hafta sonuna doğru...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.