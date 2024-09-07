Cedi Osman, NBA'i bırakıp Avrupa'ya geri döndü!

Son Euroleague şampiyonu Panathinaikos bu sezon kadrosuna ikinci Türk basketbolcuyu da transfer etti. Geçtiğimiz sezon NBA’de San Antonio Spurs’ta oynayan milli basketbolcu Cedi Osman, Yunan ekibine transfer oldu. Başkan Dimitris Giannakopoulos, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cedi’yi transfer ettiklerini söyledi.

Başantrenör Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos bu yaz transfer döneminde daha önce de milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven’i kadrosuna dahil etmişti.

Cedi Osman geçtiğimiz sezon San Antonio Spurs ile oynadığı 72 maçta 6.8 sayı, 2.5 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Efes altyapısında yetişen 29 yaşındaki basketbolcu NBA’de ayrıca Cleveland Cavaliers forması da giydi.