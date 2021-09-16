Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin için kesenin ağzını açtı

Geçtiğimiz aylarda final yapan Hercai dizisindeki Reyyan rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ebru Şahin, 1,5 yıldır Cedi Osman ile aşk yaşıyor. İlişkisini gözler önünde yaşayan ve en romantik anlarını sosyal medya hesabından yayınlayan ikili, evlilik kararı aldı.

Özel bir jet kiralayarak sevgilisini Kapadokya'ya götüren Cedi Osman, gün doğumunda evlilik teklifi etti.

1 MİLYON TL'LİK 5 KARAT YÜZÜK

Fotoğraflarıyla sosyal medyada gündem olan çifte tebrik mesajları yağdı. Cleveland Cavaliers'tan yıllık 8 milyon dolara yakın bir rakam kazanan basketbolcunun yüzük için ödediği miktarda ortaya çıktı. Cedi Osman'ın, Ebru Şahin'e taktığı yüzüğün 5 karat ve değerinin de yaklaşık 1 milyon TL olduğu konuşuluyor.

