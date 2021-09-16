MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin için kesenin ağzını açtı

Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin için kesenin ağzını açtı

16.09.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kapadokya'da oyuncu sevgilisi Ebru Şahin'e romantik bir evlilik teklifi eden basketbolcu Cedi Osman'ın aldığı tektaş yüzüğün fiyatı belli oldu. Sevgilisi için kesenin ağzını açan Osman, 1 milyon TL'ye 5 karatlık tektaş aldı.

Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin için kesenin ağzını açtı

Geçtiğimiz aylarda final yapan Hercai dizisindeki Reyyan rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ebru Şahin, 1,5 yıldır Cedi Osman ile aşk yaşıyor. İlişkisini gözler önünde yaşayan ve en romantik anlarını sosyal medya hesabından yayınlayan ikili, evlilik kararı aldı.

Özel bir jet kiralayarak sevgilisini Kapadokya'ya götüren Cedi Osman, gün doğumunda evlilik teklifi etti.

1 MİLYON TL'LİK 5 KARAT YÜZÜK

Fotoğraflarıyla sosyal medyada gündem olan çifte tebrik mesajları yağdı. Cleveland Cavaliers'tan yıllık 8 milyon dolara yakın bir rakam kazanan basketbolcunun yüzük için ödediği miktarda ortaya çıktı. Cedi Osman'ın, Ebru Şahin'e taktığı yüzüğün 5 karat ve değerinin de yaklaşık 1 milyon TL olduğu konuşuluyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kim Milyoner Olmak İster'de seyirciyi şaşkına çeviren salep sorusuKim Milyoner Olmak İster'de seyirciyi şaşkına çeviren salep sorusu
Sınır höyüğü Oylum'da heyecanlandıran keşif! "Türkiye'nin en büyüğü" Sınır höyüğü Oylum'da heyecanlandıran keşif! "Türkiye'nin en büyüğü"
Süper Baba'nın Zeytin'ini gören tanıyamıyor!Süper Baba'nın Zeytin'ini gören tanıyamıyor!
Anahtar Kelimeler:
cedi osman Ebru Şahin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkutan artış! Belirtileri yaşayan hastaneye koşuyor

Korkutan artış! Belirtileri yaşayan hastaneye koşuyor

Bakan Koca pazartesi gününü işaret etti

Bakan Koca pazartesi gününü işaret etti

Acun'dan Hasan Can itirafı: Gece uçağı gönderip...

Acun'dan Hasan Can itirafı: Gece uçağı gönderip...

Kimlik sorgusu için durduruldu, bakın neler bulundu

Kimlik sorgusu için durduruldu, bakın neler bulundu

Erbakan'dan '3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar' açıklaması: Bilim adamlarımız tartışmaya hazır

Erbakan'dan '3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar' açıklaması: Bilim adamlarımız tartışmaya hazır

Esprili yatak odası paylaşımıyla olay oldu!

Esprili yatak odası paylaşımıyla olay oldu!

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Yasak Elma'ya damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Yasak Elma'ya damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Hadise'nin tekne pozlarına beğeni yağdı!

Hadise'nin tekne pozlarına beğeni yağdı!

Yüzündeki değişim olay oldu! Son hali inanılmaz

Yüzündeki değişim olay oldu! Son hali inanılmaz

Gelen mesaj ifşa oldu! Boşanır boşanmaz...

Gelen mesaj ifşa oldu! Boşanır boşanmaz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.