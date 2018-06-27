Cedi Osman taraftarlara güveniyor

Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası'na hazırlanan milli takımın yıldız oyuncularından Cedi Osman, Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun (FIBA) resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası elemeleri kapsamında 28 Haziranda Ukrayna, 1 Temmuzda İsveç'le karşılaşacaklarını belirten milli basketbolcu, "Biz taraftarımızın önünde daha iyi basketbol oynuyoruz. Türk taraftarlar bize her zaman büyük destek veriyorlar. Nerede oynadığımız fark etmiyor. Bizi her yerde destekliyorlar. Ancak, taraftarlarımızın önünde oynadığımız zamanlarda, evimizde oynadığımızda, çok daha farklı, çok daha iyi bir takım oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Taraftarların desteğiyle daha farklı bir performans sergilediklerini dile getiren Cedi Osman, "Evimizde oynadığımız maçlarda çok heyecanlı oluyorum. Önümüzdeki iki maç da böyle olacak, o maçları sabırsızlıkla bekliyorum. Önceki maçlarda aldığımız İsveç mağlubiyeti bizim için beklenmedik bir şeydi. Ancak, takımlar bazen kötü günlerinde olabilir ve o da öyle bir gündü. Ankara'da oynayacağımız iki maçta avantajın bizde olduğunu düşünüyorum. Bu iki maçı da kazanmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.