SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. NBA
  4. Cedi Osmanlı Spurs, Suns'ı 115-114 yendi

Cedi Osmanlı Spurs, Suns'ı 115-114 yendi

01.11.2023 10:43 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs, deplasmanda Phoenix Suns'ı 115-114 mağlup etti.

Cedi Osmanlı Spurs, Suns'ı 115-114 yendi

NBA'de normal sezona 3 maçla devam edildi. Spurs, konuk olduğu Suns karşısında maçın bitimine iki saniye kala Keldon Johnson'ın basketiyle karşılaşmada ilk defa öne geçti ve mücadeleyi de bir sayı farkla kazandı.

Spurs'te Johnson, 27 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken Suns'ta ise Kevin Durant'in 26 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Spurs forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, 9 sayı, 2 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalmayla galibiyete katkı verdi.

Günün bir diğer maçında New York Knicks, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 109-91 yenerken Julius Randle 19 sayı ve 10 ribaunt, Jalen Brunson da 19 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Cavaliers'ta Donovan Mitchell'ın 26 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.
Los Angeles Clippers ise konuk ettiği Orlando Magic'i 118-102 mağlup ederken Paul George 27 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kim Min-Jae, yılın en iyisi seçildi!Kim Min-Jae, yılın en iyisi seçildi!
F.Bahçe'ye kötü haber! 'Sezonu kapattı...'F.Bahçe'ye kötü haber! 'Sezonu kapattı...'
G.Saray'da 1 ayrılık 1 transfer! Yıldız ismi Linnes getiriyorG.Saray'da 1 ayrılık 1 transfer! Yıldız ismi Linnes getiriyor
Anahtar Kelimeler:
cedi osman NBA ligi sezon maçın milli basketbolcu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sahile vuran gizemli top! "Başka bir dünyadan" denildi

Sahile vuran gizemli top! "Başka bir dünyadan" denildi

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Odanın kapısı kapanınca çırılçıplak ortada kaldı! Koridor bir anda karıştı

Odanın kapısı kapanınca çırılçıplak ortada kaldı! Koridor bir anda karıştı

Çevrimiçi haritalardan İsrail silindi! Çin'den cevap gecikmedi

Çevrimiçi haritalardan İsrail silindi! Çin'den cevap gecikmedi

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.