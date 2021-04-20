Ceferin: "UEFA'nın Galatasaray'a ihtiyacı var"

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasıyla futbolda büyük kriz yaşandığı bu dönemde, "Bu kaos bizi daha güçlü yapacak. Futbolu daha güçlü kılacak. Hep birlikte çözüm bulacağımızdan şüphem yok" açıklamasında bulundu. Ceferin'in konuşmasında "UEFA organizasyonlarının Atalanta, Rangers, Dinamo Zagreb ve Galatasaray'a ihtiyacı var" sözü dikkat çekti.

INFANTINO: "UEFA'YA DESTEK VERECEĞİZ"

"Mevcut kurumlardan kopan ve kapalı bir lig olan Avrupa Süper Ligi'ni asla ama asla onaylamayız. Şiddetle karşı çıkıyor. FIFA bu tavrından vazgeçmeyecek. UEFA'ya da tam destek vereceğiz."

"BİZ BU MODELİ KORUYACAĞIZ"

"Avrupa spor modelini korumak, kulüp yarışmalarını, milli takımlar korumak benim görevim. Futbolu seven herkesin görevi."

"YA İÇERİDELER YA DIŞARIDA"

"Bu kulüpler kendi yollarından gitmeye karar verirse, kendi seçimleriyle yaşamak zorundalar. Ya içeride kalırlar ya da dışarıda. Yani hem içeride hem dışarıda olamazlar."

"AYRILIKÇILAR SONUÇLARINA KATLANACAK"

"Bazı yanlış yolu seçerse, seçimlerinin sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaklar. Ayrılıkçı kulüpler, eylemlerinden sorumlular."

CEFERIN: "BİZ YENİLMEZ BİR KURUMUZ"

"Avrupa Süper Ligi krizi bizi daha güçlendirecek. Zerre tereddütümüz yok. Biz yenilmez bir kurumuz. Kazanacağız!"