Ceferin: "UEFA'nın Galatasaray'a ihtiyacı var"

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasıyla futbolda büyük kriz yaşandığı bu dönemde, "Bu kaos bizi daha güçlü yapacak. Futbolu daha güçlü kılacak. Hep birlikte çözüm bulacağımızdan şüphem yok" açıklamasında bulundu. Ceferin'in konuşmasında "UEFA organizasyonlarının Atalanta, Rangers, Dinamo Zagreb ve Galatasaray'a ihtiyacı var" sözü dikkat çekti.
"Mevcut kurumlardan kopan ve kapalı bir lig olan Avrupa Süper Ligi'ni asla ama asla onaylamayız. Şiddetle karşı çıkıyor. FIFA bu tavrından vazgeçmeyecek. UEFA'ya da tam destek vereceğiz."
"Avrupa spor modelini korumak, kulüp yarışmalarını, milli takımlar korumak benim görevim. Futbolu seven herkesin görevi."
"Bu kulüpler kendi yollarından gitmeye karar verirse, kendi seçimleriyle yaşamak zorundalar. Ya içeride kalırlar ya da dışarıda. Yani hem içeride hem dışarıda olamazlar."
"Bazı yanlış yolu seçerse, seçimlerinin sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaklar. Ayrılıkçı kulüpler, eylemlerinden sorumlular."
"Avrupa Süper Ligi krizi bizi daha güçlendirecek. Zerre tereddütümüz yok. Biz yenilmez bir kurumuz. Kazanacağız!"
"Bu 12 kulüp, futbol taraftarlarını müşteri zannediyorlar. Onlar için bu turnuvalar, mücadeleler tamamen ürün haline geldi. Bazıları için Şampiyonlar Ligi'nde oynayamamak sportif bir başarısızlık değil, bir iş başarısızlığı. Artık, bunu riske atmak istemiyorlar."
"Bugün kendilerine 'büyük' diyorlarsa, 'süper' diyorlarsa bunu tamamen UEFA'ya borçlular. Gelip teşekkür etsinler!"
"Futbol dinamiktir. Bugün harika bir kulüpseniz, yarın olamayabilirsiniz. Ferguson'dan önce Manchester United neredeydi? Juventus 15 yıl önce neredeydi?"
"Süper Lig futbolu özelleştirmek istiyor ama biz bu harekete hazırdık. Tam olarak ne zaman olacağını bilmiyorduk ama hazırdık."
"Zengin, yenilmez, dokunulmaz olduğunu düşünen kulüpler nereden geldiklerini hatırlasınlar! UEFA olmasaydı, nerede ve nasıl olacağınızı çok iyi biliyorsunuz."
"Bazı İngiliz kulüplerinin sahiplerine sesleniyorum. Beyler, çok büyük bir hata yaptınız. Bazıları bunun açgözlülük olduğunu, diğerlerinin ise İngiltere'nin futbol kültürüne karşı cahil olduğunuzu, kibirle yaklaştığınızı söylediler. Aslında önemli olan bunlar değil. Fikrinizi değiştirmek için hala zamanınız var. Herkes hata yapar."
"İngiliz kulüpleri bir an önce kendilerine gelmeli. Futbola olan sevginizi unutmayın. Sahiplerinin futbolu sevdiğini düşünmüyorum gerçi. Kulüpleriyle sevinen, kulüpleriyle üzülen insanlara saygı duyun. Futbola saygı duyun."
"Birkaç egoist, harika bir spor olan futbolu öldürmek için ellerinden geleni yapıyor."
"UEFA turnuvalarının Galatasaray, Atalanta, Celtic, Rangers ve Dinamo Zagreb'e ihtiyacı var. İnsanların bir şansı olduğunu bilmesi gerekiyor. Biz onların hayallerini canlı tutmalıyız."
"Sevilla Başkanı Jose ile pazartesi akşamı görüştüm. Aynı vizyondayız. Ona teşekkür ediyorum. Ayrıca PSG'den Nasser El-Khelaifi'ye tüm yüreğimle teşekkür ediyorum. Harika bir adam olduğunu, futbola ve değerlerine saygı duyduğunu gösterdin. Rummenigge, Aulas sizlere de çok teşekkürler. Harika insanlarsınız."
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