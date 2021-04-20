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Ceferin: "UEFA'nın Galatasaray'a ihtiyacı var"

20.04.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA Başkanı Gianni Infantino ve UEFA Başkanı Ceferin, UEFA Yönetim Kurulu toplantısında açıklamalar yaptı. İşte futbolun iki patronunun sözleri:

Ceferin: "UEFA'nın Galatasaray'a ihtiyacı var"

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasıyla futbolda büyük kriz yaşandığı bu dönemde, "Bu kaos bizi daha güçlü yapacak. Futbolu daha güçlü kılacak. Hep birlikte çözüm bulacağımızdan şüphem yok" açıklamasında bulundu. Ceferin'in konuşmasında "UEFA organizasyonlarının Atalanta, Rangers, Dinamo Zagreb ve Galatasaray'a ihtiyacı var" sözü dikkat çekti.

INFANTINO: "UEFA'YA DESTEK VERECEĞİZ"

"Mevcut kurumlardan kopan ve kapalı bir lig olan Avrupa Süper Ligi'ni asla ama asla onaylamayız. Şiddetle karşı çıkıyor. FIFA bu tavrından vazgeçmeyecek. UEFA'ya da tam destek vereceğiz."

"BİZ BU MODELİ KORUYACAĞIZ"

"Avrupa spor modelini korumak, kulüp yarışmalarını, milli takımlar korumak benim görevim. Futbolu seven herkesin görevi."

"YA İÇERİDELER YA DIŞARIDA"

"Bu kulüpler kendi yollarından gitmeye karar verirse, kendi seçimleriyle yaşamak zorundalar. Ya içeride kalırlar ya da dışarıda. Yani hem içeride hem dışarıda olamazlar."

"AYRILIKÇILAR SONUÇLARINA KATLANACAK"

"Bazı yanlış yolu seçerse, seçimlerinin sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaklar. Ayrılıkçı kulüpler, eylemlerinden sorumlular."

CEFERIN: "BİZ YENİLMEZ BİR KURUMUZ"

"Avrupa Süper Ligi krizi bizi daha güçlendirecek. Zerre tereddütümüz yok. Biz yenilmez bir kurumuz. Kazanacağız!"

"ONLAR İÇİN SPORTİF DEĞİL İŞ"

"Bu 12 kulüp, futbol taraftarlarını müşteri zannediyorlar. Onlar için bu turnuvalar, mücadeleler tamamen ürün haline geldi. Bazıları için Şampiyonlar Ligi'nde oynayamamak sportif bir başarısızlık değil, bir iş başarısızlığı. Artık, bunu riske atmak istemiyorlar."

"SÜPER LAFINI UEFA'YA BORÇLULAR"

"Bugün kendilerine 'büyük' diyorlarsa, 'süper' diyorlarsa bunu tamamen UEFA'ya borçlular. Gelip teşekkür etsinler!"

"YARIN 'HARİKA' OLAMAYABİLİRSİNİZ"

"Futbol dinamiktir. Bugün harika bir kulüpseniz, yarın olamayabilirsiniz. Ferguson'dan önce Manchester United neredeydi? Juventus 15 yıl önce neredeydi?"

"BİZ BU HAREKETE HAZIRDIK"

"Süper Lig futbolu özelleştirmek istiyor ama biz bu harekete hazırdık. Tam olarak ne zaman olacağını bilmiyorduk ama hazırdık."

"KENDİLERİNİ DOKUNULMAZ ZANNEDİYORLAR"

"Zengin, yenilmez, dokunulmaz olduğunu düşünen kulüpler nereden geldiklerini hatırlasınlar! UEFA olmasaydı, nerede ve nasıl olacağınızı çok iyi biliyorsunuz."

"BEYLER BÜYÜK BİR HATA YAPTINIZ"

"Bazı İngiliz kulüplerinin sahiplerine sesleniyorum. Beyler, çok büyük bir hata yaptınız. Bazıları bunun açgözlülük olduğunu, diğerlerinin ise İngiltere'nin futbol kültürüne karşı cahil olduğunuzu, kibirle yaklaştığınızı söylediler. Aslında önemli olan bunlar değil. Fikrinizi değiştirmek için hala zamanınız var. Herkes hata yapar."

"FUTBOLU DA SEVMİYORSUNUZ SİZ"

"İngiliz kulüpleri bir an önce kendilerine gelmeli. Futbola olan sevginizi unutmayın. Sahiplerinin futbolu sevdiğini düşünmüyorum gerçi. Kulüpleriyle sevinen, kulüpleriyle üzülen insanlara saygı duyun. Futbola saygı duyun."

"BUNLAR BİRKAÇ EGOİST"

"Birkaç egoist, harika bir spor olan futbolu öldürmek için ellerinden geleni yapıyor."

"UEFA'NIN GALATASARAY'A İHTİYACI VAR"

"UEFA turnuvalarının Galatasaray, Atalanta, Celtic, Rangers ve Dinamo Zagreb'e ihtiyacı var. İnsanların bir şansı olduğunu bilmesi gerekiyor. Biz onların hayallerini canlı tutmalıyız."

"SEVILLA, PARIS, BAYERN, LYON'A TEŞEKKÜRLER"

"Sevilla Başkanı Jose ile pazartesi akşamı görüştüm. Aynı vizyondayız. Ona teşekkür ediyorum. Ayrıca PSG'den Nasser El-Khelaifi'ye tüm yüreğimle teşekkür ediyorum. Harika bir adam olduğunu, futbola ve değerlerine saygı duyduğunu gösterdin. Rummenigge, Aulas sizlere de çok teşekkürler. Harika insanlarsınız."

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Galatasaray Futbol Kulübü Avrupa Süper Ligi
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
tabı ıhtıyac vardır 32 nac 2 galibiyet avrupalılar avaraj fakımı ıstıyor

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