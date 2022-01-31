YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Artvin
  4. Cehennem Deresi Kanyonu, Artvin'in turizmine daha fazla katkı sağlayacak

Cehennem Deresi Kanyonu, Artvin'in turizmine daha fazla katkı sağlayacak

31.01.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardanuç ilçesinde yer alan ve dünyada sayılı kanyonlar arasında gösterilen Cehennem Deresi Kanyonu için DOKAP ve DOKA tarafından "Cehennem Deresi'nde Cennet Yaşanıyor" Projesi başlatıldı - Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir: - "Proje ile kanyonun üst bölümüne bir seyir alanı yapılması planlanıyor. Ayrıca giriş bölümü ve araç park alanları da düzenlenecek. Çalışmalar bittiğinde büyük bir cam köprü yapılacak"

ARTVİN (AA) - HAKAN BURAK ALTUNÖZ - "Saklı cennet" olarak adlandırılan Artvin, şelaleleri, milli parkları, zengin fauna ve florasının yanı sıra Cehennem Deresi Kanyonu ile de turizmde adından daha fazla söz ettirecek.

Dünyada sayılı kanyonlar arasında gösterilen Cehennem Deresi Kanyonu ile Ferhatlı Kalesi, Ardanuç ilçesinin önemli turizm değerleri olarak öne çıkıyor.

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki kanyon, içerisine doğru ilerledikçe ilginç manzaralarıyla dikkati çekiyor. 500 metre uzunluğu ve 70 metre genişliği bulunan kanyon, taşlı ve dik patikalarının yanı sıra tek kişinin bile zor sığacağı yollardan geçilerek gezilebiliyor.

Ferhatlı köyü sınırları içinde yer alan Ferhatlı Kalesi ise yöre halkınca Ferhat ile Şirin'in hikayesinin yaşandığı yer olarak kabul ediliyor. Kitabesi bulunmayan kalenin, Ardanuç Kalesi ile aynı tarihte İberya Kralı Vahtang Gorgasal tarafından 5. yüzyılda onarıldığı biliniyor.

Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde "Harbe Kalesi" olarak bahsettiği tarihi kale, moloz taş kullanılarak yapılan sur duvarlarıyla ilçe merkezine 5, Cehennem Deresi Kanyonu'na ise 2 kilometre mesafede bulunuyor.

Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir, AA muhabirine, kentin en eski yerleşim merkezlerinden Ardanuç'un, tarihi ve kültürel yapıların yanı sıra doğal güzellikleriyle de dikkati çektiğini söyledi.

Baraj gölü üzerinde yer alan Ferhatlı Kalesi'nin manzarası ve konumuyla ön plana çıktığını ifade eden Demir, "Kale, Artvin-Ardanuç kara yolu üzerinde yer alıyor. Ferhat ve Şirin'in hikayesini herkes bilir. Biz de bu hikayenin bu kalede, bu coğrafyada geçtiğini düşünüyoruz, iddia ediyoruz. Ana yol üzerinde bulunması, ulaşımının kolay olması nedeniyle görülmeye değer tarihi yapılardan biri. Baraj gölünün üzerinde yer alıyor ve bu yönüyle de bir manzarası bulunuyor. İlçemize gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerimizi de burada ağırlamak istiyoruz." diye konuştu.

- Kanyona cam köprü yapılacak

Demir, Cehennem Deresi Kanyonu'nun ise dünyanın ve Türkiye'nin sayılı kanyonlarından biri olduğunu belirterek, girişte yer alan yürüme yolunun ziyaretçilerin adrenalinini yükselttiğini kaydetti.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından bir süre önce "Cehennem Deresi'nde Cennet Yaşanıyor" adlı proje çalışmasının başlatıldığını anlatan Demir, şunları söyledi:

"Proje ile kanyonun üst bölümüne bir seyir alanı yapılması planlanıyor. Ayrıca giriş bölümü ve araç park alanları da düzenlenecek. Çalışmalar bittiğinde büyük bir cam köprü yapılacak. Bittiğinde çok güzel bir çalışmanın ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Yürüyüş yolları daha iyi hale geleceği için kanyonu daha cazip bir hale getirecek. İnşallah bu çalışmalar kısa süre içerisinde biter ve burayı da daha iyi şekilde turizme kazandırmış oluruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Artvin'de kar yağışı etkili oluyorArtvin'de kar yağışı etkili oluyor
Kornea nakli olan kameraman, uğradığı saldırı sonucu görme yetisini kaybettiKornea nakli olan kameraman, uğradığı saldırı sonucu görme yetisini kaybetti
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Giresun'da konuştu:AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Giresun'da konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Artvin

Artvin Namaz Vakitleri 31 Ocak Pazartesi

İmsak
05:50
Sabah
07:18
Öğle
12:31
İkindi
15:09
Akşam
17:34
Yatsı
18:57
Artvin ECZANELER
Artvin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Galatasaray'a transfer çalımı! Sosyal medya yıkılacak... Sinan Bolat, Türkiye'ye geri dönüyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Galatasaray'a transfer çalımı! Sosyal medya yıkılacak... Sinan Bolat, Türkiye'ye geri dönüyor

ODTÜ, Türkiye'den tek üniversite oldu

ODTÜ, Türkiye'den tek üniversite oldu

Galatasaray'ın yıldızı Emre Akbaba'yı dünya konuşuyor...

Galatasaray'ın yıldızı Emre Akbaba'yı dünya konuşuyor...

MTV için son gün! Araç sahipleri dikkat.... Ödemeyene ceza var

MTV için son gün! Araç sahipleri dikkat.... Ödemeyene ceza var

Doğalgaz faturası desteği Şubat’ta başlıyor! Kimler alabilecek? İşte detaylar…

Doğalgaz faturası desteği Şubat’ta başlıyor! Kimler alabilecek? İşte detaylar…

Kanlar içinde yere yığıldı! 'Kendi evimizde bile güvende değilmişiz'

Kanlar içinde yere yığıldı! 'Kendi evimizde bile güvende değilmişiz'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.