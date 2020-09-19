'Çekirge' şarkısı Hollywood dizisinde

Amerika’nın en çok izlenen Hollywood dizisi “Jack Ryan”da sanatçı Oğuz Yılmaz’ın “Çekirge” isimli eseri izinsiz kullanılınca sanatçı kanuni yollara başvurdu, sonrasında uzlaşma için görüşülüp ortak yol bulundu.

Hollywood’dan uzlaşmayla hakkını alan Oğuz Yılmaz, pandemi döneminde en büyük zararı gören sanatçıların başında geldiğini ifade etti ve Avrupa turnesi dahilinde 30 konserinin iptal olduğunu fakat hiçbir kazancın sağlıktan önemli olmadığını vurguladı. 7 şarkılık yeni bir çalışma içerisinde olduğunun da vurgusunu yapan Oğuz Yılmaz, 27’ci çalışmasını sevenlere sunmaya hazırlanıyor. Yeni çalışmasında eğlence severlerin coşacağı şarkılar yanında sürpriz çalışmalarda var ifadesinde bulunan Oğuz Yılmaz “Çekirge isimli eserimle Hollywood’a müziğimle girdim, inşallah benden sonra oyuncularımızda iyi işlerde sinemanın kalbinde olurlar” dedi.

