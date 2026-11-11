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Gupse Özay'ın kızı Jan Asya'dan sürpriz! Herkes onu konuşuyor

Gupse Özay çiceği burnunda animasyon yapımı “Gupi” için kızı Jan Asya ile stüdyoya girdi. Sosyal medyada paylaşılan renkli görüntüler kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

Gupse Özay'ın kızı Jan Asya'dan sürpriz! Herkes onu konuşuyor
Sariye Nur Dönmez

Bir dönem Kanal D’nin başarılı yapımları arasında yer alan “Yalan Dünya” dizisinde canlandırdığı Nurhayat karakteriyle kariyerinde yükselişi yakalayan Gupse Ozay oyunculuktaki başarısını beyaz perdeye taşıyarak hem kaleminin de güçlü olduğunu “Deliha” ve “Görümce” gibi yapımlarla ispatladı.

Gupse Özay ın kızı Jan Asya dan sürpriz! Herkes onu konuşuyor 1

JAN ASYA STÜDYO'YA GİRDİ

42 yaşındaki oyuncu kendisi gibi oyuncu olan eşi Barış Arduç ile 2020 yılında sade bir organizasyonla dünya evine girmişti.

Gupse Özay ın kızı Jan Asya dan sürpriz! Herkes onu konuşuyor 2

Ozay ilk kez anne olma heyecanını yaşadığı kızı Jan Asya ile senaristliğini üstlendiği “Gupi”nin seslendirmesi için stüdyoya girdi.

BABASINA BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Jan Asya’nın seslendirme yaparken yaşadığı tatlı anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı. Annesiyle stüdyoya giren miniğin babasına benzerliği dikkat çekti.

Gupse Özay ın kızı Jan Asya dan sürpriz! Herkes onu konuşuyor 3

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Gupse Ozay
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