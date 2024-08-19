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Çekmeköy'de hafriyat kamyonu ile otomobili sıkıştıran sürücüye para cezası

AA AA
19.08.2024 10:48
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Çekmeköy'de trafikte tartıştığı sürücünün otomobilinin üzerine hafriyat kamyonunu süren kişiye 2 bin 886 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Çekmeköy'de bir hafriyat kamyonu sürücüsünün aracını trafikte tartıştığı kişinin otomobilinin üzerine sürdüğü görüntülerin basında yer alması üzerine çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, olayın 14 Ağustos Çarşamba günü Şile Yolu Üsküdar istikameti Dudullu mevkisinde yaşandığını belirledi.

Seyir halindeyken trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği ve takip mesafesini korumadığı tespit edilen araç sürücüsü R.D. ekipler tarafından yakalandı.

Sürücüye Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri uyarınca toplam 2 bin 886 lira idari para cezası uygulandı.

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Express
Anahtar Kelimeler:
Çekmeköy trafik tartışma hafriyat kamyonu

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