Çekmeköy'de meydana trafik kazasında 3 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de Şile otoyolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye yöre, Sefa T. yönetimindeki 34 AR 5673 plakalı otomobil Şile otoyolu Alemdağ mevkisinde bariyerlere çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin yardımıyla araçta sıkışan sürücü Sefa T. ve yolcular Cengiz Ö. ve Mert İ. K. otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.



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