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Çekya'da korkunç kaza! İki tramvayın arasına sıkışan otomobilden sağ kurtuldu

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
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Çekya’da bir kavşakta meydana gelen kazada bir otomobil iki tramvay arasında sıkıştı. Sürücü hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu. Kaza anı tramvayların içindeki ve yol üzerindeki kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza önceki gün Çek Cumhuriyeti'nin ikinci büyük kenti Brno’da meydana geldi.

Bir kavşakta meydana gelen kazada, karşılıklı olarak seyreden tramvayların önünden karşıya geçmek üzere olan otomobil, tramvayların arasında sıkıştı. Kaza tramvaylardaki yol kamerası ve yol üzerindeki trafik kamerası tarafından kaydedilirken, bölge polisi ve itfaiye ekipleri, itfaiye ekiplerinin kısa süre içinde bölgeye geldiğini ve araçta sıkışan sürücüyü kurtardığını duyurdu.

HAFİF YARALI OLARAK KURTULDU

Polis, sürücünün hafif yaralı olarak kurtulduğunu duyurarak, sürücülere kavşak geçişlerinde çok dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Araç Skoda . . . Helal olsun valla
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