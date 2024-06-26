Çekya maçı öncesi müjdeli haber geldi! Montella ile görüşüp oynamak istediğini söyledi

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü ve son maçında Çekya ile karşı karşıya geliyor. Sakatlığı bulunan Mert Günok, Montella ile yaptığı görüşme sonrası oynamak istediğini iletti.

MAÇ ÖNCESİ MÜJDE

Çekya maçına çok az bir süre kala Mert Günok'tan müjdeli haber geldi. Montella ile görüşen tecrübeli eldiven, Çekya maçında oynamak istediğini iletti. Sakatlığı bulunan Mert Günok'un ne olursa olsun sahaya çıkmak istediği gelen haberler arasında...

MUHTEMEL 11'LER

Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod, Doudera, Barak, Hlozek, Chytil.

Türkiye: Uğurcan Çakır (Mert Günok) , Mert Müldür, Merih, Samet, Ferdi, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.

RUMEN HAKEM YÖNETECEK

Türkiye ile Çekya arasındaki karşılaşmada, Romanya'dan hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.

Kovacs'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskas olacak.

Karşılaşmada Polonyalı Tomasz Kwiatkowski ise VAR görevini üstlenecek.

GRUP İKİNCİLİĞİ İÇİN 1 PUAN YETERLİ

A Milli Futbol Takımı'na grup ikinciliği için 1 puan yeterli olacak. Ay-yıldızlı ekip galibiyet ya da beraberlik halinde grubu ikinci sırada tamamlayacak ve diğer maçın sonucuna bakmaksızın adını son 16 turuna yazdıracak.

Milli takımın, Çekya karşısında mağlup olması halinde ise grup üçüncülüğü için Gürcistan'ın Portekiz karşısında puan kaybı yaşamasını bekleyecek. Oluşacak böyle bir tabloda Türkiye, 6 grubun en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerse yine bir üst tura yükselme şansına sahip.

Milli takımın yenilgisi halinde, Gürcistan da kazanırsa ay-yıldızlı ekip grubu son sırada tamamlayarak elenecek.

Milli Takım grubu 2. sırada tamamlarsa Hollanda, Fransa ve Avusturya'nın ilk sırada yer alma şansının sürdüğü D Grubu'nu lider bitiren takımla eşleşecek.

Türkiye en iyi dört 3'üncüler arasına girmesi halinde ise B Grubu'nun ya da C Grubu'nun lideri ile eşleşecek.

3 FUTBOLCU SINIRDA

A Milli Futbol Takımı'nda Çekya maçı öncesinde 3 futbolcu ceza sınırında bulunuyor.

Turnuvada birer sarı kartı bulunan Hakan Çalhanoğlu, Samet Akaydın ve Zeki Çelik, Çekya maçında da sarı kart görmeleri halinde son 16 turunda cezalı duruma düşecek.





